59 familias recibieron títulos de tierras en visita de Santos a Caldas

05 de agosto 2017 , 06:00 a.m.

Una promesa de compraventa era todo lo que Érika Andrea Valencia tenía para probar que ‘La Sofía’, la finca en la que vive hace 12 años y que lleva el nombre de su hija, era suya.

Desde el pasado viernes, cuenta con un título de propiedad sobre esa tierra cafetera, ubicada en la vereda San Peregrino de Manizales.



La mujer recibió el documento de manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper, que visitaron este sector rural de la capital de Caldas para formalizar a 59 familias campesinas como dueñas de los predios que han ocupado, en algunos casos, por décadas.



“Ya no es una casa que no tiene dueño, sino que puedo gritar que es mía”, dijo emocionado Diego Giraldo Londoño cuando el gobernador del departamento, Guido Echeverri, le entregó la carpeta con el certificado de su terruño, en la vereda El Guineo de Neira.



Franciner Suárez, otra de las beneficiarias de esa zona, anunció que celebraría con su esposo y sus seis hijos, de 7 a 25 años, “dando gracias a Dios y a las organizaciones que nos vinieron a colaborar porque, sin ellos, no hubiera sido posible esto”. Su hectárea y media de café y plátano, la parte que le correspondió de la finca que dejó su padre al morir, es, por fin, oficialmente de su propiedad.

Entre los beneficiaros también había familias de municipios como Samaná y Pensilvania, en el oriente de Caldas, de los más golpeados por el conflicto armado en el Eje Cafetero.



Santos advirtió que “uno de los departamentos donde hay más informalidad en el campo es Caldas”, por lo común que es el minifundio –pequeñas fincas– en la región. Por eso, aseguró que el departamento “es una de nuestras prioridades” en formalización de propiedad rural.



El gobernador Echeverri y el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, agradecieron el gesto. El primero dijo que este “materializa el camino hacia la paz”. El segundo, afirmó que “la entrega de un título le cambia la vida a una persona”.



Coincidió con el Primer Mandatario, que señaló su objetivo de “normalizar el campo” responde a que los títulos de propiedad “automáticamente mejoran la productividad”. Esto, porque facilitan el acceso de los campesinos a programas de asistencia técnica, capacitación y créditos.

“Lo que ellos dicen es cierto. Antes, para préstamos y eso, era grave”, reconoció Franciner.



La alegría, sin embargo, era incompleta para algunos vecinos. “A nosotros nos tocará esperar otros 20 años”, conversaban algunos a la salida. Esta vez, solo habían asistido al evento como espectadores. El turno era de otros.



Pero Samper espera que la tardanza sea mucho menor, por cuenta del decreto para la implementación de la reforma rural contemplada en el acuerdo de paz con las Farc.

“Vamos a cuadruplicar el ritmo, a pasar de 5 a 20 títulos diarios, para llenar el campo de propietarios, para que la propiedad privada llegue al campo y, con eso, se irrigue de progreso”, prometió.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, compartió con los campesinos cafeteros en la vereda San Peregrino de Manizales. Foto: Jonh Jairo Bonilla

¿Y los indígenas?

El director de la ANT también respondió sobre los inconvenientes que han surgido en Viertbo y Supía (Caldas) con la asignación de tierras a indígenas.



Sobre el primero, insistió en que la entidad tiene la certificación del Municipio sobre la disponibilidad del predio para compra. Dijo que “la Alcaldía se arrepintió o algo le pasó. (Pero) no importa. Nosotros queremos abrir la puerta al diálogo porque en esta tierra tenemos que caber todos”.



Advirtió, no obstante, que la responsabilidad de atender con salud, educación y servicios a la población que llega es de la administración local. Para ello, aseguró que el Sistema General de Participaciones le da más recursos por el crecimiento de la población.

En el caso del conflicto limítrofe entre la comunidad afro de Guamal y el resguardo Cañamomo Lomaprieta, Samper remarcó que “estamos trabajando a marchas forzadas” para cumplir el plazo de un año que dio la Corte Constitucional para resolverlo, que se vence en septiembre.



El problema, según él, es que “la comunidad nos está exigiendo que contratemos a la gente de ellos. Eso no se puede hacer porque serían juez y parte”. Ante esto, de nuevo, su respuesta fue que están dialogando con los indígenas y que “siempre los atendemos”.



