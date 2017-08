Revelan cómo fue pacto corrupto entre Alcaldía de Cartagena y Concejo

En los últimos 16 meses, el cabildo distrital estuvo al servicio de la alcaldía de Cartagena: todo lo relacionado en contratación y Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) era la contraprestación que daba el Distrito a los concejales. Todos los proyectos presentados por el Distrito en este periodo fueron aprobados.

Así lo dejó claro la Fiscalía General de la Nación al cierre de las audiencias de imputación de cargos contra el alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque; a su primo y asesor, José Julián Vásquez Buelvas; la contralora Distrital, Nubia Fontalvo, y al concejal conservador Jorge Useche, quienes son investigados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo, tráfico de influencias de particulares y usurpación de funciones públicas.



No obstante ninguno de los cuatro imputados aceptó los cargos y por el contrario se declararon inocentes.



Según la Fiscalía, ellos lideraron una red de tráfico de influencias y de corrupción que permitió la elección irregular de Nubia Fontalvo en la Contraloría Distrital a cambio de que el ente de control, con sus cargos más importantes, estuviera al servicio de la alcaldía.



La oficina de control urbano y la Secretaría de Salud Distrital e infraestructura eran manejadas a su antojo según las grabaciones a interceptaciones telefónicas presentadas por la Fiscalía.



A su antojo, los recursos de infraestructura y la contratación los manejaba, pese a estar inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos o contratar con la nación, José Julián Vásquez Buelvas, primo y asesor del alcalde la ciudad, Manuel Vicente Duque.

En esta primera fase de audiencia, la Fiscalía aseguró que la concejal Angélica Hodeg, seriamente comprometida en actos de corrupción, es prófuga de la justicia.



Los concejales Zaith Adechine y Américo Mendoza aparecen seriamente comprometidos en las grabaciones pero para la Fiscalía la mayoría de cabildantes habían pactado acuerdos con el Distrito, pero fue el conservador Jorge Useche el enlace constante entre José Julián y los cabildantes.



En uno de los diálogos interceptados a Useche, este celebra que ya recibió 32 libros y que a partir de ahora empezará a recibir 7,5 libros cada mes, pero según la Fiscalía en realidad se trata de jugosas sumas de dinero que le fueron entregadas al servidor público por el Distrito.



José Julián (J.J, según la Fiscalía) también le echó mano de los recursos de la salud Distrital como lo reveló la Fiscalía en una grabación a una interceptación telefónica entre el subdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis Wilson Jaimes y Vásquez Buelvas.



- Dos pregunticas papi, ¿tú sabes que el Dadis ya tiene una plata?- pregunta J.J.-



- Sí, pero esa plata no se puede utilizar en virtud de una resolución del año pasado- responde Wilson Jaimes, subsecretario del Dadis.



- Esa plata para qué se puede coger entonces- J.J



- Lo que es salud pública solo se puede manejar para gestión, y para planes de pensiones, pero no para contratar OPS- Jaimes.



- Estaba pensando que cojamos la plata que hay en salud, la mandemos para otra dependencia y le metemos ingresos corrientes de libre destinación- pide J.J.



- No se puede porque eso ya viene asignado- responde el funcionario.



- Me da la impresión que no quiere soltar el billete. Increpa J.J. al funcionario- lo increpa J.J.



JOHN MONTAÑO

​Redactor de EL TIEMPO

Cartagena