Fiscalía pide cárcel para medio concejo de Cartagena

Luz Estela Cáceres, secretaria general de la alcaldía de Cartagena, e hija del ex congresista Javier Cáceres condenado por parapolítica, fue el puente entre la administración del exalcalde Manuel Vicente Duque Vásquez (preso por corrupción en la cárcel para funcionarios públicos de Sabanalarga- Atlántico) y 12 cabildantes del concejo distrital en un pacto trazado entre ambas poderes para asegurar la elección de la Contralora Distrital Nubia Fontalvo, también tras las rejas, y así asegurar el manejo del órgano de control desde el propio despacho del burgomaestre.

Así va el segundo capítulo de la operación Heroicos II de la Fiscalía General de la Nación que en un primera pesquisa durante el segundo semestre del año pasado mandó tras las rejas al exalcalde Duque; su asesor de despacho, Vásquez Buelvas; a la Contralora Distrital, Nubia Fontalvo, y al concejal conservador, Jorge Useche, este último un funcionario con menos de 35 años pero reincidente en delitos contra la administración pública.



En la segunda fase de la operación, se lleva a cabo una audiencia más contra 9 de los concejales señalados de haber vendido su voto al Distrito para la elección irregular de la contralora, y contra la secretaria general de la alcaldía, Luz Estela Cáceres.



Dos cabildantes más Jorge Useche y Angélica Hodeg ya se encuentran privados de la libertad desde el año pasado en medio de las mismas investigaciones.



Los concejales para los cuales la Fiscalía pide prisión intramuros son Duvinia Torres Cohen y William Pérez, del partido de la U; Luis Javier Cassiani y Antonio Salim Guerra de Cambio Radical; Édgar Mendoza Saleme del partido Conservador; Erich Piña, Liberal; Lewis Montero Polo de Opción Ciudadana y Américo Mendoza del partido ASI.



En una de las grabaciones reveladas por la Fiscal 53 de delitos contra la administración pública, Liliana Velázquez, se escucha a Cáceres rendirle informes a José Julián Vásquez Buelvas, quien es, según el ente investigados, la cabeza de todo el entramado de corrupción en el Distrito de Cartagena, y quien pese a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, manejaba los hilos del poder local con la anuencia de su primo hermano, el alcalde Duque Vásquez.



Luego, la secretaria Luz Estela le explica que ya habló con varios concejales que deben votar por Nubia Fontalvo a la Contraloría, pero hay varios a los cuales no ha podido contactar, y pide a Vásquez Buelvas interceder.



“Yo creo José, y se los expliqué a ellos, que tienen que llegar a la sesión de mañana con el documento firmado por al menos 10 de los concejales, para asegurar…”, le dice la secretaria Cáceres a José Julián Vásquez Buelvas.



Los únicos para quienes aún la Fiscalía no solicita cárcel son el concejal Javier Curi, quien se encuentra con problemas de salud que le han impedido acudir a las audiencias; y la exsecretaria de despacho Luz Estela Cáceres, quien no se encuentra en el país por problemas de salud de su hijo menor.



Tampoco ha sido solicitada medida para el excabildante Zaid Adechine (Conservador).



Fue precisamente en la casa del concejal Curi donde, según la Fiscal del caso, fueron entregados varios sobres con dinero a cada uno de sus compañeros cabildantes a cambio del voto.



En otra interceptación entre El concejal Jorge Useche y Cáceres, el cabildante le dice que el jefe (Vásquez Buelvas) le ha pedido a los concejales reunirse en el despacho de la secretaria general.



También reveló el ente investigador un diálogo telefónico entre los concejales Édgar Mendoza Saleme y Jorge Useche donde el primero reconoce que están cometiendo un delito y pide asesoría jurídica, como efectivamente sucedió en varias reuniones que sostuvieron los cabildantes con prestigiosos abogados de la Costa Atlántica.



El fin del acuerdo, según la Fiscalía, fue la llega de Nubia Fontalvo a la Contraloría la cual fue manejada desde el despacho de la alcaldía. Durante la dirección de Fontalvo como Contralora no se llevó a cabo una sola investigación o intervención al Distrito por parte del órgano de Control.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter:@PilotodeCometas