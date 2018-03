Fiscalía investiga posible detrimento patrimonial en obras en Armenia 

Tras varias denuncias sobre las obras financiadas con la contribución de valorización en Armenia, la Fiscalía General de la Nación reveló que la exalcaldesa de la ciudad y directora del partido Liberal en Quindío, Luz Piedad Valencia Franco, será llamada a interrogatorio por presunto detrimento patrimonial de 20 mil millones de pesos.

Tras el aval del Concejo de Armenia, la exmandataria ordenó en 2015 el cobro de la valorización por 126 mil millones de pesos, recursos que debían ser invertidos en 12 obras de mejoramiento y construcción de vías y puentes en la capital quindiana.



Valencia adjudicó dos contratos por un 110 mil millones de pesos para 10 obras que serían adelantadas por las Uniones Temporales Vías Armenia y Puentes Armenia, que estaban representadas por Fernando León Díez Cardona.



La vicefiscal María Paulina Riveros reveló ayer que de los 110 mil millones de pesos, "20 mil millones fueron a parar a arcas de particulares mediante la apropiación de la totalidad del anticipo y el soporte de facturas falsas".



Por esos hechos fueron capturados Fernando León Díez Cardona, representante legal, Luz Maribel Ramírez Patiño, esposa de Díez Cardona, Hernán Moreno Pérez, contratista y Ángel José Angarita Pareja, interventor.



El interrogatorio de la exalcaldesa y del exdirector del Departamento Jurídico de la Alcaldía de Armenia, Ricardo Arturo Ramírez, se llevará a cabo el miércoles y jueves de la próxima semana.



Por su parte Valencia señaló a través de un comunicado que "desde hace unos meses y de acuerdo al conocimiento que tenía de la investigación que se adelantaba en torno al proceso de valorización, solicité a través de mi abogado que el fiscal del caso me escuchara en interrogatorio, solicitud que no fue aceptada en su momento, pero he estado siempre presta a responder".



Y agregó que "estaré dispuesta a resolver cualquier pregunta que tenga la Fiscalía al respecto con la tranquilidad de haber actuado en el marco de la Ley, tal y como lo ratifican las múltiples decisiones judiciales emitidas respecto al proceso de valorización".

Aunque el deprimido de La Constitución, que hace parte del contrato 012, debió terminar en diciembre de 2016, se entregó en 2017. Foto: Alexis Múnera

El concejal de Armenia y quien ha denunciado las presuntas irregularidades en el proceso de contratación, Luis Guillermo Agudelo dijo que "no tengo dudas de que hubo sobrecostos especialmente en los precios de los materiales. Un exdirector de Planeación Municipal hizo un análisis en la licitación 010 y en ese estudio se evidencia un sobrecosto del 28 por ciento en el precio de los materiales".



Algunas de las obras tuvieron que ser suspendidas por el actual alcalde Carlos Álvarez porque el recaudo de la contribución no se ha comportado como lo diseñó el equipo de la exmandataria Valencia. Entre 2015 y 2016 solo se recaudaron 37.880 millones de pesos cuando se esperaban 78.000 millones de pesos.



Llama la atención que pese a que en 2015 solo se recaudaron 880 millones de pesos, a finales de ese año se contrataron las 10 obras. Dichas obras también fueron licitadas en 2015 y aunque se entregaron en dos contratos diferentes, uno por cuatro obras y el otro por seis, ambos quedaron en manos de los mismos contratistas, quienes conformaron el único oferente que se presentó en las dos licitaciones. "Cuál era el afán de contratar obras en diciembre de 2015 si no estaban los diseños definitivos ni se habían comprado predios", dijo el concejal Velázquez.



El primer contrato 012 de 2015 de cuatro obras por 30.000 millones de pesos fue otorgado a la Unión Temporal Vías Armenia integrada por la constructora Diez Cardona (55%), Furel S.A. (40%) y Construcciones Lezo S.A.S. (5%).



El contrato 031 de 2015 por 80.000 millones de pesos fue otorgado a la Unión Temporal Puentes de Armenia conformada por la constructora Diez Cardona (40%), Furel S.A. (35%) y Construcciones Lezo S.A.S. (25%).



Estas mismas firmas ganaron otros tres contratos por más de 21 mil millones de pesos del Sistema Estratégico de Transporte de Armenia (Amable), dos otorgados en 2015 y uno a inicios de 2016. La constructora Diez Cardona también ganó la licitación para la construcción del paradero con espacio público Los Naranjos y obras complementarias por 1.260 millones de pesos en la ciudad.



Mientras que las firmas Lezo S.A.S, y Furel S.A., obtuvieron, tras integrar el consorcio Armenia Centro, la rehabilitación vial de la carrera 18 tramo sur por 9.941 millones de pesos. Y el Consorcio Calle 50 cuyo representante legal fue Fernando León Diez Cardona, quien también es representante de la Constructora Diez Cardona, obtuvo la licitación del proyecto vial y renovación de andenes calle 50 tramo II por 10.267 millones de pesos.



Hace unas semanas se conoció que la Procuraduría General de la Nación también dio apertura a una indagación preliminar contra la exalcaldesa por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública para el ajuste, diseño y construcción de vías en Armenia que fueron financiadas con la valorización.



La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca determinar la ocurrencia de una posible falta disciplinaria debido a que, presuntamente la suma de 80 mil millones de pesos, valor de la cuantía con la que se adelantó el proceso licitatorio no se ajusta a la realidad de las obras.



