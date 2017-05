Sí habían denunciado obra ilegal en Cartagena

En la capital de Bolívar hay 33 inspectores de Policía responsables de vigilar en las calles la legalidad de las obras de construcción; sin embargo, el Distrito no tiene identificadas las obras que se levantan con licencias falsas, tal como la torre Portales de Blas de Lezo que tras su desplome dejó 21 muertos y 23 heridos.

“Estamos dispuestos a colaborar para que se hagan las investigaciones y se determinen los responsables del colapso del Portal de Blas de Lezo, donde se permitían 4 pisos más altillo pero los constructores llevaban casi 7 pisos. Invitamos a la ciudadanía para que reporten las obras ilegales", dijo a este diario Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación Distrital de Cartagena, y una de los cuatro funcionarios públicos sobre quienes recaerán las primeras investigaciones por la tragedia. Los otros tres funcionarios investigados son:

Olimpo Vergara, jefe de la Oficina de Control Urbano Distrital; Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, y Alfonso Ramos, inspector de Policía del barrio Blas de Lezo.



La funcionaria reconoció que la cuidad hoy no sabe dónde están y cuantas son las obras sin licencia.



"Como ciudadanos debemos velar porque se cumplan las leyes y debemos denunciar lo que pasa en nuestro entorno, de lo contrario vigilar cada rincón de la ciudad sería un imposible, vamos a hacer públicas pautas para que la ciudadanía reconozca las construcciones ilegales", agregó Paternina.



La investigación a estos funcionarios es la primera respuesta del alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque, quien a su vez es investigado por la Procuraduría general de la Nación, luego de la tragedia.



Sí había denuncia por obra irregular en Blas de Lezo



Mediante oficio, el ciudadano Antonio Monsalve Jiménez había solicitado una revisión a la obra Portal de Blas de Lezo, por evidentes irregularidades, al inspector de Policía de la zona, Alfonso Ramos De León.



"La edificación no cumple con la ley 1801 de 2016, entre otras irregularidades los obreros que allí trabajan no usan casco y no cuentan con equipo básicos como kit contra incendios", señala en un aparte de sus denuncias el ciudadano, que además enumera los daños que ha generado la obra en su predio y los peligros que representaba para el entorno. Sin embargo, no fue escuchado.



El pasado lunes en horas de la noche murió José Luis Hoyos, el más grave de los heridos, quien luchaba por su vida en la clínica San José de Torices.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PilotodeCometas