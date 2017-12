Fiscalía imputará cargos al Alcalde de Ibagué por alumbrado navideño

19 de diciembre 2017 , 11:46 a.m.

19 de diciembre 2017 , 11:46 a.m.

Se le podría complicar la situación al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, por un contrato por 1.700 millones de pesos, para la instalación de luces en la Navidad del año pasado. La audiencia está fijada para este miércoles, en el Palacio de Justicia, ante el Juzgado Sexto Penal de Control de Garantías.

Lo anterior porque la Fiscalía General de la Nación le imputará al mandatario los presuntos delitos de celebración indebida de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. También podría imputarle un posible peculado por apropiación en favor de terceros.



El procedimiento no tuvo en cuenta las normas de contratación estatal contempladas en la Ley 80 y terminó siendo otorgado de manera directa a la empresa bogotana Moriah Company.



Las autoridades investigan una posible ‘triangulación’ de los recursos, pues la Alcaldía firmó un convenio de iluminación navideña con la Corporación Festival Folclórico, entidad que por años ha estado dedicada a la organización de los reinados y desfiles del Festival Folclórico Colombiano, el evento más importante de las fiestas de San Juan que celebra la ciudad, en junio de cada año.

Mañana me pueden sacar por haber cometido un error, firmé algo que no debí haber firmado FACEBOOK

TWITTER

El objeto del convenio era el montaje de todo lo concerniente al alumbrado navideño, así como la realización de espectáculos de juegos pirotécnicos en la Navidad del 2016, pero la Corporación Festival Folclórico terminó dejando esa responsabilidad en manos de la firma bogotana Moriah Company, a la que le otorgó un contrato de manera directa, por 1.700 millones, sin tener en cuenta los procesos de selección objetiva.



El objeto era iluminar con bombillas de colores toda la carrera Quinta, la avenida más importante de la ciudad. Además, iluminar parques de importancia como el Centenario, Andrés López de Galarza, Bolívar y el parque de la Música con la carrera Tercera.

El parque Centenario era uno de los puntos que se pretendía iluminar con el polémico contrato. Foto: Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO

El polémico contrato recobró importancia porque el 7 de diciembre pasado en la rendición de cuentas de su gobierno, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó ante 1.500 ciudadanos: “mañana me pueden sacar por haber cometido un error, firmé algo que no debí haber firmado, de bruto, porque no soy abogado, soy cirujano cardíaco pediátrico”. Muchos creen que se refería al contrato del alumbrado navideño del año pasado.



También tiene problemas legales otro contrato por 222 millones de pesos de alumbrado navideño del 2016 que se hizo sin licitación con la firma Camellando por Colombia. Fue otorgado por el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué (Infibagué) y la Fiscalía ya le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Carlos Peña, exgerente de esa entidad del orden municipal.





IBAGUÉ