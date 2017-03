Fauna silvestre de la Orinoquia, víctima del desarrollo salvaje

Paco, Toñito, Bonito, Marina y Lulú hacen parte de los cerca de 650 animales que al año llegan al Centro de Atención y Valoración (CAV) de fauna silvestre del Bioparque Los Ocarros, en Villavicencio, para recibir atención médica, rehabilitación y recuperación.

Los animales son el triste reflejo de que la fauna silvestre del Meta y la Orinoquía sigue siendo desplazada, maltratada y masacrada por la humanidad bajo el rótulo del progreso.

Y aunque se hacen esfuerzos por rehabilitarlos y devolverlos a su hábitat, apenas 8% de los que llegan se pueden liberar luego de recuperarlos porque muchos mueren o pierden sus características biológicas.

Así lo explica Carlos Parra, médico veterinario de Cormacarena, quien coordina el convenio entre esa Corporación y Los Ocarros para recibir la fauna silvestre que ha sido violentada, bien sea porque los están domesticando a la fuerza, son atacados o atropellados por carros o hacen parte del tráfico de fauna animal.



Un estudio de Cormacarena y la Unillanos en el 2015 reveló que cada mes en las vías del Meta mueren por atropellamiento 79 animales de fauna silvestre. Los animales que llegan al CAV son por entregas voluntarias de la gente que los quiere devolver, incautaciones, rescates o por personas que los llevan al centro para que los reciban.

“Nos llegan animales deshidratados, diarreicos, politraumatizados por atropellamiento vial o machetazos y balazos o animales que se electrocutan porque se encuentran con el desarrollo de la infraestructura energética”, indicó Parra.

Según estudiosos de las fundaciones Canaguaro y Kotsala, tanto el mejoramiento y construcción de vías como el desarrollo agroindustrial están exterminando los animales que hacen uso del bosque y las sabanas llaneras, porque justo el ‘desarrollo’ atraviesa y fragmenta esos parajes y los obliga a salir a buscar comida y encuentran la muerte o son cazados.

Diana Varón, bióloga del bioparque Los Ocarros señaló que la tenencia de especies de fauna silvestre en las casas hace que esos animales cambien su conducta y pasen de ser silvestres a tener una conducta alterada y que eso les permite concluir que un animal bajo esas condiciones no se puede recuperar fácilmente y que podría ser depredado o morirse de hambre.

"En el bioparque lo que hacemos es evaluar las condiciones en las que llegan para posiblemente recuperarlos y sacarlos adelante y ahí es importante la parte médica veterinaria. Les sacamos los exámenes clínicos y se hacen valoraciones de la parte nutricional para acomodarles la dieta y asemejarla a lo que ellos habitualmente consumen en su hábitat, y en la parte biológica se trata de recuperar ese comportamiento que en muchas ocasiones está afectado por la convivencia con los humanos.

'Una salvajada con los animales'

Según César Rojano, de la Fundación Cunaguaro de Casanare, se hizo un monitoreo para detectar la afectación de los osos palmero y melero en el Casanare y se detectó que en las vías Yopal-Pore y Pore-Trinidad, cada semana hay de cuatro a cinco osos meleros atropellados y de dos a tres osos palmeros en igual condición, lo que califica como una “salvajada”.

Pero no solo son los osos.Dijo que las babillas son otras víctimas porque cuando se secan los esteros o las lagunas, los animales tienen que pasar de un lado a otro de la carretera en busca de agua y encuentran la muerte tres o cuatro babillas a la semana. Lo más triste, dice, es que pese a que se pone en conocimiento sobre la situación, “no pasa nada y nada cambia”.

Calor que ayuda a crecer

Si usted va al Bioparque Los Ocarros y ve en la sección de neonatos, en las jaulas y en el suelo, osos de felpa y de peluche no se extrañe, pues estos sirven de ‘madres sustitutas’ de bebés ositos meleros y palmeros o de micos, tigrillos, cachicamos y zorrillos que perdieron a sus mamás y les dan calor.

Sus madres fueron cazadas o cayeron muertas bajo el estruendo de los rifles y carabinas, electrocutadas, quemadas por las quemas que se hacen en los cultivos o bajo las llantas de veloces carros que no les respetaron sus vidas.

Aunque parezca increíble, el calor de los osos postizos y el cuidado nutricional que se les da en esa estación del Bioparque, los ayuda a crecer y a enfrentar la dura vida.

Pasos de fauna, un sendero a la vida

Óscar Hernández Gaona, gerente de la Concesionaria Vial de Oriente (Covioriente), que rehabilitará el tramo Villavicencio-Yopal, dijo que se trabaja sujeto a la normatividad ambiental que incluye la fauna silvestre. Dijo que ya se han tomado algunas medias iniciales y que la primera es mejorar la señalización en función de las dos poblaciones de fauna que hay en ese corredor vial.

“Esas poblaciones son los monos que hay en el tramo Villavicencio y Restrepo y los osos hormigueros entre Tauramena y Aguazul que son zonas críticas para nosotros”, dijo.

Sostuvo que se han hecho algunos estudios y que dentro de estos se han identificado poblaciones de fauna que pueden verse afectadas como la fauna silvestre, sino también la fauna acuática y la aviar.



“En donde se construirá una segunda calzada, el tema de los micos ardilla demanda particular atención y lo que hemos comunicado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que tenemos un programa montado para hacer un adecuado seguimiento a esos animales y determinar, de acuerdo con sus dinámicas de movimiento, dónde se debe instalar pasos de fauna y con base en esos estudios construirlos”, dijo.



Los pasos de fauna les permite a los animales no cruzar por el trazado de la vía y tras un diagnóstico se pensó en iniciar planes que ya fueron revisados.



“Se han hecho algunas consultas y una nos expidan el licenciamiento ambiental esos programas quedarán incluidos y tenemos que desarrollarlos ajustados en el proceso de la evaluación de la licencia ambiental”, dijo Gaona.

El bosque no es la vía

Expertos ambientalistas de las fundaciones Canaguaro y Kotsala señalaron que quienes intervienen los cultivos de arroz no conocen las condiciones del Llano ni las características del bosque y de sus ecosistemas.



Señalaron que el bosque es el camino de los animales y que es importante evitar que se les pierda la conectividad de la fauna, razón por la cual hay que despejar los bosques de galerías y los ríos.



Nathaly Rojas, ambientalista, dijo que las vías se han venido trazando y construyendo sobre el área de los animales y por encima de los bosques y humedales y que estos no pueden entrar a su hábitat y su pareja o la comida no están en el mismo lado de la vía y les toca ir hasta el otro lado. Ahí es cuando caen atropellados al ir a buscarlas.

"En el Meta tenemos una amplia expectativa por el desarrollo pero cabe la pregunta de si el desarrollo va a afectar el ecosistema de la Orinoquía y justamente eso es lo que está pasando con las especies y la fauna silvestre porque o se adaptan o se mueren o se van. Ahora lo que está pasando es una presión interna del hábitat de los animales", dijo la ambientalista Rojas.

Dijo que en algunas casos ubicar los pasos de fauna es algo difícil porque todas las especies no seguirían el mismo paso de fauna. "Algunos sí pasarían y otros no y por eso toca hacer un estudio bien juicioso para ver qué les gusta y qué no. Los estudios deben evaluar qué deben tener los cruces de fauna y ser bien ubicados", sostuvo.



