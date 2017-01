Hacia Pondores marcharán cerca de 300 guerrilleros de las Farc

Desde la Ye, en la vereda Las Marimondas comenzarán a marchar, a partir de este miércoles, unos 300 guerrilleros de las Farc. Van hacia Pondores, en donde estará ubicado el Punto Transitorio de Normalización (PTN), para la dejación de las armas. Ambos sitios se encuentran ubicados en zona rural del corregimiento de Conejo, jurisdicción de Fonseca, sur de La Guajira.

A pesar de que en el PTN no se encuentran las condiciones dadas aún (aseguran que solo está hecho el 10 por ciento), Alirio Córdoba, de la dirección del Bloque Martín Caballero de las Farc, manifestó que lo hacen para honrar la palabra y como una muestra de “elevada” subordinación a las direcciones.

"Nuestra dirección máxima del secretariado firmó con el Gobierno un compromiso donde se estipula que hoy nuestras estructuras a nivel de todo el territorio nacional se trasladan hacia las zonas veredales y puntos transitorios y en honor de esa palabra vamos a cumplir. Haciendo la advertencia y dejando constancia de que no se encuentran aptas desde el punto de vista de la salud, de la vivienda en agua, y redes eléctricas para que sean habitadas. Lo haremos para demostrar que nosotros estamos en plena disposición de cumplir lo que hemos pactado en los acuerdos y si hay un incumplimiento es del Gobierno Nacional", puntualizó Córdoba.

Córdoba confirmó la llegada de Iván Márquez, quien marchará junto con ellos, a las 6 a.m., hacia Pondores, a donde estarán llegando alrededor de unos 200 a 300 excombatientes, incluyendo algunos milicianos desde diferentes regiones de la Costa Caribe. La cifra exacta aún no está confirmada hasta tanto no se pacte con el Gobierno las estructuras de milicias que estarían dentro de la zona veredal

Se conoció que existe un cálculo de unos 90 prisioneros que saldrán dentro de la llamada ley de amnistía o de indulto que llegaran también a la zona.

Por otra parte, Córdoba aseguró que aportaron al Gobierno algunos nombres de menores de edad, para su entrega, no a instituciones del Gobierno, sino a sus propios familiares. En La Guajira, hay el caso de dos menores, según los reportes entregados. "Eso se ha demorado tanto que ya no son menores", puntualizó.

En el grupo preconcentrado hay una bebé, que dentro de dos días cumplirá el mes de nacida, hija de dos guerrilleros. También hay cinco mujeres embarazadas.

Córdoba explicó que más del 35 por ciento de los guerrilleros son mujeres. Y hay indígenas de las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta (arhuacos, kogis, arsarios y kankuamos), y wayús guajiros.

"Esto significa que, de verdad, nuestra gente está asumiendo este momento con verdadera confianza y está creyendo en el momento, porque en nuestra población guerrillera siempre se tomaron las medidas para que no abundaran los embarazos, no porque seamos enemigos de los niños, los queremos, los amamos, nos gustan, sino que en condiciones de la guerra tener un niño es muy complicado. Por el solo hecho de que tengamos cinco embarazadas y una niña nacida, significa que estamos confiando en el momento histórico que estamos atravesando, pero que además queremos a los niños en condiciones dignas para ellos y sus familias”, indicó.

Con el grupo también marcharán unos 10 perros que han sido criados en sus campamentos. “Ellos nos han acompañado siempre, incluso en situaciones difíciles de la confrontación en donde no se puede tener una mascota porque su ruido puede delatarnos”, precisó el vocero de las Farc. Las mascotas tienen nombres de deportistas, sobre todo de futbolistas que admiran.

ELIANA MEJÍA O.

Enviada especial de EL TIEMPO

FONSECA (LA GUAJIRA).