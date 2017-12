Familias sincelejanas reciben títulos de propiedad de vivienda

El sueño de contar con títulos de propiedad se hizo realidad para las familias que habitan en 13 barrios de Sincelejo, luego de que Fondo Municipal de Vivienda de Interés Social de Sincelejo (Fovis), hiciera entrega de 91 títulos de propiedad de casas.



Ante esta noticia, Rosa Gutiérrez Palomino, beneficiaria del barrio La Gran Colombia, no ocultó su alegría y la dejó reflejar en una sonrisa, al tiempo que manifestó que siente tranquilidad y paz al recibir este título que había esperado por 20 años.

Por su parte, Gabriel de los Santos Tabares, beneficiario del barrio 20 de Julio, resaltó que desde el momento en que recibió los documentos de titularidad terminó su incertidumbre, pues ya vive en algo propio.



“Al fin tengo la oportunidad de decir ¡esto es mío!. Siento el privilegio de haber adquirido los papeles que me hacen acreedor de mi inmueble. Este proceso no solo me ha beneficiado a mí, sino a una comunidad marginada que tenía la necesidad de un predio”, sostuvo.

Al fin tengo la oportunidad de decir: ¡esto es mío! Siento el privilegio de haber adquirido los papeles que me hacen acreedor de mi inmueble.

Otra de las beneficiarias, Tania Arrieta, habitante del barrio Bitar, precisó que si se pueden lograr las cosas, si se guarda la esperanza de alcanzarlas.



“Recibo por fin el título de propietaria de mi casa en el que vivo hace más de 30 años y por el cual he luchado, con constancia, visitando las instalaciones del Fovis. Ahora si podemos decir: ¡Tenemos casa propia!”, aseveró.



"La entrega de estos 91 títulos, alegra la Navidad de familias que habitaban sus inmuebles hace mucho tiempo y que no tenían la calidad de propietarios sino de poseedores, hoy se les cumple el sueño de ser propietarios de su inmueble”, precisó el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep.



Agregó, que el convertirse en propietarios, además de tener el inmueble, les permitirá utilizar su predio como una garantía hipotecaria para conseguir un crédito o generar cualquier tipo de negocio con el que pretendan emprender.