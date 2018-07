Se construirán en Floridablanca viviendas, tras 12 años de espera

Tras 12 años de espera, los damnificados del proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que se debió construir en el 2006 bajo el nombre de Altos de Bellavista y a quienes la Alcaldía de Floridablanca, propietaria de la obra, no les cumplió, ya ven una luz al final del camino y todo indica que sus viviendas serán realidad.

Actualmente, la Alcaldía adelanta la construcción de lo que será la solución habitacional para estas familias, el proyecto ‘Villa Renacer’, en el sector de Zapamanga. Allí se edificarán 13 torres de cinco pisos que ofrecerán 260 unidades familiares para quienes fueron afectados por Altos de Bellavista.

“Hoy no estamos anunciando un proyecto sino que ya estamos en ejecución de ‘Villa Renacer’, la oportunidad para 260 familias, unas 1.000 personas, que se van a beneficiar y que después de 12 años de haberlos engañado por la administración en el fallido proyecto de Altos de Bellavista, hoy encuentran en ‘Villa Renacer’ una realidad”, señaló el alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla Rueda.



José del Carmen Santamaría, uno de los afectados, calificó el anuncio del alcalde como “excelente” porque después de 12 años de espera esta “es la mejor oportunidad que hemos tenido”, apuntó.



Sin embargo, esta oportunidad llegó de la mano de los mismos afectados, quienes interpusieron una acción de tutela cuyo fallo obligó al municipio a buscar un predio, financiar el proyecto de vivienda con las mismas condiciones que les habían prometido en el 2006 a los florideños, y construir las soluciones habitacionales.



Fue así como, tras una búsqueda de lotes de propiedad del municipio, incluso entre aquellos que tenían otros dueños, se halló un predio del Ministerio de Vivienda en el barrio Zapamanga.



Tras su identificación, la Alcaldía hizo la gestión para que el Minvivienda le cediera el lote. La cesión se hizo efectiva con el compromiso de que dicho predio solo se podía usar para construir vivienda y el proyecto debía ejecutarse en los próximos dos años.



“El lote no era un área de cesión, tampoco un parque ni zona de protección ambiental, y las viviendas contarán con los servicios públicos. El proyecto no es una fachada, tiene cierre financiero con aportes de la Nación y el municipio. Ya 134 personas cumplieron con su aporte, porque no es vivienda gratuita sino de interés prioritario para ahorradores, y estamos a la espera de que 126 familias restantes hagan el crédito hipotecario para que tenga su vivienda”, señaló el alcalde de Floridablanca.



Solón Peñaloza, otro de los afectados, dijo que en el 2006 fueron engañados, les pidieron el dinero y no les cumplieron con el proyecto.



“Pusimos la tutela, la ganamos y el Alcalde se puso las pilas a hacer la obra que será una realidad. El proyecto es bueno para que los hijos tengan techo”, apuntó Peñaloza.

El lío de Altos de Bellavista

El alcalde de Floridablanca en el 2006, Jairo Ulloa Cadena, compró el predio en el sector de Bellavista por 6.600 millones de pesos para construir el proyecto de vivienda Altos de Bellavista en 142.088 metros cuadrados.



La iniciativa se le ofreció a la comunidad y quienes aplicaron entregaron 2 millones 700 mil pesos para cofinanciar las obras, pero nunca les cumplieron.



Y no se cumplió porque el lote que adquirió Ulloa Cadena a nombre del municipio requería obras de estabilización que cuestan a hoy 12.000 millones de pesos.



Los alcaldes siguientes a Ulloa Cadena tampoco ofrecieron soluciones a esta problemática, y fue hasta ahora que se logró concretar.



Este proceso cursa en Fiscalía y Procuraduría.



El lote donde se construirán las torres tiene 8.000 m2 pero se usarán solo 3.059. Contará con una cancha para todo el sector y 56 parqueaderos.



la construcción de Villa Renacer cuesta 14.000 millones de pesos, recursos que son desembolsados por la Nación, el municipio y los adjudicatarios.



En el 2006 la vivienda costaba 24 millones, la que se entregará cuesta 54. Los metros cuadrados del anterior proyecto por apartamento eran de 42 y los del actual serán de 44.



La financiación del proyecto quedó así: 23 millones de pesos aporta la Nación a través del subsidio ‘Mi casa ya’; 13 millones, el municipio; 2 millones 700 mil, el ahorro programado, más 14 millones de un crédito que deben tramitar los beneficiarios.



LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/Bucaramanga