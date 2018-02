Familiares de políticos trabajarían en la regional del sena de Caldas

La Procuraduría General de la Nación suspendió este miércoles, durante tres meses, a Elkin Mauricio Ávila Osorio, subdirector del centro de comercio y servicios y centro para la formación cafetera en el departamento de Caldas, por estar presuntamente implicado en tráfico de influencias.

Video Procuraduría investiga contratos con fines electorales en el Sena

Al parecer, en esta regional, familiares de políticos estarían siendo contratados de forma directa en la entidad. Por este motivo el ente investigador evaluará la conducta del representante a la Cámara por Caldas y candidato al Senado del partido de la U, Hernán Penagos.



De acuerdo con Augusto García, presidente del sindicato del Sena en Caldas, el candidato a la cámara Islén Pineda Zuluaga también tiene familiares que trabajan en el Sena.



El congresista Penagos, en un comunicado, aseveró que apoya las investigaciones que en este momento se adelantan, pues es la única manera de conocer la verdad de los hechos. Además, aseguró que no tiene ningún familiar que esté vinculado con la entidad educativa.



“En más de 18 años de carrera pública he recibido calumnias y falsas denuncias producto de la exposición pública y el ejercicio de la política. Como apoyo a las investigaciones he solicitado al señor Procurador General de la Nación, Doctor Fernando Carrillo, ser escuchado en versión libre con el fin de aclarar los hechos. Reitero que no tengo vínculos familiares con ningún funcionario de esta entidad, faltan a la verdad las versiones y denuncias que así lo señalan”, dice el comunicado.



De igual manera envió una carta a la Procuraduría donde expresa que tiene pleno interés de rendir una declaración.



Ante esta situación el Sena emitió un comunicado donde informó que la dirección general abrió una correspondiente investigación y envió comisiones integradas por control disciplinario, de gestión y la dirección jurídica para para realizar las diligencias correspondientes.



“Hemos dado instrucciones a todas las regionales para brindar la colaboración e información necesarias a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de esclarecer los hechos y aplicar, con todo el rigor de la ley, las sanciones a que haya lugar para los funcionarios que se encuentren responsables de alguna irregularidad en la contratación”, explican en el comunicado.



MANIZALES