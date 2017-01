Familiares de dos niñas con cáncer ruegan por mejor atención

Dos menores, de 10 y de 17 años de edad, provenientes de Saravena (Arauca) y San Martín (Cesar), permanecen en la ciudad de Bucaramanga desde el 2016 a la espera de atención y medicamentos para tratar el cáncer que las afecta y que, aunque han sido tratado por Comparta EPS, el servicio de la entidad ha sido irregular.

Según Luz Dary Martínez, madre de la niña de 10 años, la menor que llegó a la ciudad, a mediados de agosto de 2016, y que fue diagnosticada con osteosarcoma (cáncer en los huesos) en el Hospital Universitario de Santander (HUS), recibió durante dos meses la medicina para su tratamiento.

Sin embargo, actualmente no le están suministrando los medicamentos que requiere para tratar su enfermedad por ser remitida de otro departamento.

La mamá de la paciente presentó una tutela contra la EPS al considerar que se está violando la ley 1388 del 2010, que obliga a las entidades de salud a suministrar las medicinas que se requieran para su recuperación.

La paciente, aparte de osteosarcoma, tiene una dilatación en la raíz de la vena aorta y presenta dificultad para ver, ya que no tiene cejas, ni pestañas, tras la sesiones de quimioterapia.

Como este caso existe otro y la entidad mencionada también es la responsable de su manejo. Una joven de 17 años, proveniente de San Martín (Cesar), diagnosticada con sarcoma óseo y con metástasis en el pulmón, también se encuentra a la espera de ser atendida con prontitud y recibir así las cinco ampollas que se requieren para cada sesión de quimioterapia.

"Yo no me quejo de Comparta porque no le haya dado nada, me quejo es de la falta de puntualidad con el medicamento. Mi hermana y todos los niños de cáncer en Colombia merecen una atención oportuna y no nos la están dando", afirma Yahaira Villegas, hermana de la paciente.

Según Villegas, se han presentado casos en las que van a reclamar los insumos médicos, pero la entidad prestadora se ha negado en varias ocasiones a brindar la medicina porque debía reclamarla en San Martín.

"Desde diciembre para acá todo ha sido un caos total. Mi hermana empezó la primera quimioterapia de este año, el 2 de enero. Sin embargo, nos hicieron entrega de las ampollas el 17 de enero. ¿Es eso justo?", cuestionó la hermana de la afectada.

Para Nury Villalba, directora de la Fundación Esperanza Viva, estas situaciones son comunes en las EPS que operan en el departamento.

"Los niños con cáncer son sujetos de protección especial reforzada. Es un problema de varias entidades y casi siempre hay que poner una tutela para que les den lo necesario. Es una indiferencia total ante la vida de los pequeños", concluyó la activista.

BUCARAMANGA