Falta del sistema biométrico genera confusión en comicios de Cartagena

Con largas filas en puestos importantes y tradicionales, y confusión ante la falta del sistema biométrico los cartageneros a esta hora van a las urnas.

“En Cartagena ha habido confusión por parte de los electores porque los censos electorales de las elecciones locales son distintos a los censos para elecciones nacionales, y eso ha generado confusión en algunos votantes que creían que debían votar en las mismas mesas en las que votaron en las elecciones atípicas, y en muchos casos no fue así”, informó Ana María González, delegada de la Misión de Observación Electoral, MOE, para Cartagena.



Por otra parte, la Policía desmanteló dos puestos ilegales de campañas políticas en el trascurso de la mañana. En el Puesto de votación de la Universidad Tecnológica de Manga la fila de votantes llegó a más de una cuadra antes de iniciar la jornada.



“La otra confusión se dio porque la Registraduría Nacional, para las pasadas elecciones atípicas del 6 de mayo, hizo un esfuerzo grande para desplegar el sistema biométrico, pero para esta ocasión solo hubo sistema biométrico para el municipio de Magangué, y la gente en Cartagena tuvo que buscar en listados como siempre se había hecho, eso generó molestias”, agregó la delegada de la MOE.



En el Colegio Bertha Gedeon de Baladí, hubo una gran afluencia de votantes, sin embargo, a varios ciudadanos no les fue fácil encontrar la mesa correspondiente para depositar su voto.



“Entre las irregularidades que observamos en la primera parte de la jornada electoral en Cartagena está en el hecho de que en el 47 por ciento de los puestos que observamos los jurados no estaban en sus lugares. En el 28 por ciento de los puestos que vigilamos algunos jurados tenían publicidad política; y en el 30 por ciento de los puestos observados no había testigos electorales; además, en varios puestos había gente usando sus celulares dentro del puesto de votación”, agregó la MOE.



En el corregimiento de Bayunca, una de las zonas de Cartagena con más presencia de ciudadanos venezolanos, se presentó una alta afluencia de votantes.



“Reiteramos a la ciudadanía para acercarse a votar todas las garantías están dadas y hay un buen clima para salir a votar”, agregó la funcionaria de la MOE.



CARTAGENA.