Corte ordena reintegro de docente que denunció casos de acoso

Tras varios meses de litigios entre la profesora Mónica Godoy y la Universidad de Ibagué -por un presunto despido a raíz de su trabajo en materia de pedagogía contra el acoso sexual en el recinto académico-, finalmente la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de la docente y ordenó su reintegro.

Los hechos se iniciaron en marzo del 2017. Según Godoy, la entonces rectora de la Universidad le pidió que empezara un proceso de sensibilización contra el tema del acoso sexual al interior de la academia.



"Tiempo después me enteré que una de las mujeres que trabajaba en el área de servicios generales había sido víctima de un caso de acoso. Las directivas se niegan a atenderme, pero yo les envío todo por escrito", cuenta la docente.

Según lo dicho por la docente, este caso no era el único y algunos miembros del cuerpo de vigilancia de la Universidad estaban vinculados a los hechos.



"En junio empecé a hacer los talleres con ellos (miembros del equipo de seguridad). Ahí me doy cuenta que se trata de un caso de acoso sexual grave. Uno de los supervisores de seguridad seguía ejerciendo presión sobre las muchachas de servicios generales y cuando le informo al director administrativo empezaron a despedir a todo el mundo; lo que hicieron fue revictimizar a esta mujer que denunció porque sus compañeras la culparon por los despidos", indicó Godoy.



La docente, de 43 años, hace parte de la facultad de humanidades desde hace año y medio. Al interior del recinto dicta cátedra sobre equidad de género y estudios afrocolombianos.



Por el momento, la Defensoría del Pueblo se encuentra haciendo seguimiento de estos hechos y en las próximas semanas, aclaró Godoy, se llevará a cabo una audiencia de imputación de cargos contra el supervisor señalado de acosar sexualmente a una de las empleadas de la Universidad.



"A mí me despiden sin justa causa. Apelando a la discreción de la libre autonomía de la Universidad. Ellos estaban disgustados por lo que estaba haciendo. Ellos querían que todo se manejara allí internamente", asevera Godoy.



De acuerdo con la profesora, el fallo de la Corte fue publicado en su página web el pasado viernes, pero hasta el momento la Universidad no le ha dicho nada sobre su reintegro.

No obstante, el rector de la Universidad, Hans-Peter Knudsen Quevedo, señaló que "la profesora Godoy llega a la universidad a través de una convocatoria de la facultad de humanidades. La rectora del momento se entera de que es experta en temas de pedagogía sobre el acoso sexual y le pide que organice un diplomado para capacitar a un grupo de estudiantes, docentes y administrativos. Más adelante, la Universidad toma la decisión de acabar con su contrato, todo por las vías legales y sin ninguna relación a su labor".



Según Knudsen Quevedo, los casos de los que habla la docente sobre acoso al interior de la Universidad no han sido demostrados.



El rector aclaró que antes del fallo de la Corte, dos tutelas interpuestas por la docente le dieron la razón a la universidad y que por ahora no han sido notificados del fallo, pero esperan poder cumplir con lo dicho por la Corte y reintegrar a la docente.

