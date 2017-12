Experta advierte sobre secuelas que dejan accidentes en el Cesar

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se pierden, aproximadamente 1,25 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de tránsito. Esto, además, genera pérdidas económicas para las personas, familiares y los países en su conjunto, a la mayoría les cuesta el 3 por ciento de su Producto Interno Bruto, PIB, los costos del tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los lesionados deben destinar para atenderlos.

En el Cesar, un reciente informe de la revista Forencis, del Ministerio de Salud y Protección Social, relacionado con la accidentalidad del 2016 en Colombia, prendió las alarmas debido a que la región está entre los 10 primeros con preocupantes índices.



Allí se destaca que el departamento caribeño ocupa el quinto puesto al registrar 243 casos de muerte en accidentes de tránsito, que equivalen al 3,34 por ciento, y el noveno puesto en lo que se refiere a personas heridas con 842 casos, el 1,86 por ciento de 100.000 habitantes, lo que consideran los analistas como “muy alto”.



La dimensión de estas cifras, no se comparan con las secuelas físicas y emocionales que dejan esas tragedias en parientes y sobrevivientes, ya que entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de esos accidentes dejan consecuencias lamentables.



“La mayoría de las veces producen serios trastornos psicológicos como consecuencia natural de la experiencia traumática vivida y secuelas físicas, entre ellas las afectaciones neurológicas y la pérdida de la movilidad, problemas en los miembros inferiores y superiores. Hay pacientes que quedan con limitaciones funcionales, parálisis facial, deformidad en el rostro, limitación en la abertura oral que finalmente se transforman en un problema social”, recalcó la cirujana plástica, Damaris Romero.



Entre las principales causas de los accidentes de tránsito están el poco uso del cinturón de seguridad, el no guardar la distancia, los giros indebidos, el uso de celulares al manejar, conducir contra la vía, exceso de velocidad, irrespeto de las señales de tránsito y conducir en estado de ebriedad.



“Hemos tenido pacientes entre los 18 y 55 años con traumas severos, como el caso de un motociclista que no llevaba el casco en el momento del accidente. Cayó al piso y perdió prácticamente el 70 por ciento del labio superior y un ojo. Como también sufrió varias heridas en la región frontal, tuvimos que hacerle una reconstrucción con un colgajo a nivel de cara en el tercio inferior y superior. A algunos de ellos terminamos haciéndoles cirugías reconstructiva para mejorarles el aspecto físico”, destacó la especialista.



Y agregó, “creo que estos indicadores nos deben servir de insumos para desarrollar campañas preventivas de accidentalidad, donde participemos otras especialidades de la salud como, ortopedia, medicina interna, cirugía general, cirugía plástica, ginecología pediatría con el fin de dar una formación sobre todo en el traslado de pacientes porque un paciente mal trasladado se puede dislocar una vértebra que puede causar una invalidez”.



A mediados del año, el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá reveló resultados sobre los factores de riesgo vial en ciudades del país. Sobre Valledupar aseguró que, en 2010 , la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, sobre todo en motos, fue de 28,3 por cada 100.000 habitantes, mientras en el país fue de 12,9.