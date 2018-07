Expectativa en Risaralda por la cosecha grande de café

A unos meses de que se comience a recoger la cosecha grande de café en los 14 municipios de Risaralda hay incertidumbre de si esta será, precisamente, grande y de buena calidad.

Aunque ya se sabe que las floraciones estuvieron afectadas por la variedad climática, el director de la entidad, Jorge Humberto Echeverri Marulanda, no se atreve a afirmar si la cosecha de fin de año será realmente buena o no.



“No tenemos el pronóstico definitivo de la cosecha del segundo semestre, pero hasta ahora pensamos que va a ser una cosecha normal. No será tan abundante como la del 2016, esperamos que el precio (del café) nos ayude, porque los caficultores saben producir muy bien”, mencionó Echeverri.



El dirigente del gremio agregó “las lluvias han ocasionado unas pérdidas importantes, en consecuencia, la producción no va a llegar a la meta que establecimos. Necesitamos ayuda urgente”.



La ayuda a la que se refiere Echeverri los caficultores se la piden al gobierno nacional. El jueves pasado se conoció que los cafeteros se unieron al pliego de peticiones que otros sectores le enviaron al presidente electo, Iván Duque, para que los ayude.



Como lo informó este medio, “en los dos últimos años los ingresos de los cafeteros colombianos se han reducido en una tercera parte, a causa de la fluctuación de la cotización internacional del grano. De 160 centavos de dólar que recibían por cada libra de café suave en septiembre de 2016, ahora solo reciben 108 centavos de dólar, lo que representa una caída del 1,4 por ciento mensual y una acumulada del 32,5 por ciento”.



“Hoy estamos atravesando por una crisis acentuada de precios, por esta razón, le pedimos al nuevo Congreso que tenga en su agenda la prioridad hablar de un modelo que nos permita tener rentabilidad al momento de la venta”, comentó Echeverri.



El dirigente se lamentó de las “fluctuaciones (del precio) hacia la baja y las amenazas del mercado internacional”, y se mostró esperanzado en que la cotización internacional del grano en la bolsa y la tasa cambiaria -las dos variables que determinan el precio externo del grano- ayuden al alza del precio interno, el que recibe el caficultor.



El dirigente cafetero señaló que esperan tener como mínimo un precio que garantice los costos de producción al cafilcultor, que están por el orden de los 70 mil pesos, “de ahí hacia arribe el tema se vuelve atractivo y justo para nuestros caficultores”.



Como lo explicó este medio, el precio interno del café ha caído en un 11 por ciento en siete meses y en el último año los caficultores han recibido 90 mil pesos menos por cada carga vendida, teniendo en cuenta que en julio de 2017 obtenían 849 mil pesos y en el mismo mes de este año solo les llegan 717 mil pesos por la misma cantidad.



¿Por qué la floración de las plantas de café es determinante? Según el Centro nacional de investigaciones de café (Cenicafé), pocos días después de la floración en las plantas, las flores se caen y quedan solo las hojas. Después los granos, en pequeñas cerezas verdes, comienzan a salir. Con el tiempo las cerezas verdes maduran en unas de color rojo. La cantidad de flores de café y su tamaño depende de la cantidad de agua que reciben.