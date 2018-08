Exparamilitar, alias 'El taxista', pide perdón a 375 personas 

Dovis Grimaldo Núñez Salazar, un desmovilizado de las autodefensas en Córdoba se presentó ante los familiares de sus víctimas y en una ceremonia religiosa en Montería para pedir perdón por el crimen y desplazamiento de 375 personas.

“Pido perdón a la sociedad, a Colombia, pero en especial a esas familias que sufrieron por mis acciones individuales, a esos padres a quien les quité sus hijos, a esos hijos que perdieron a sus padres, a esos esposas a quienes les quité a sus esposos. La vida no me alcanzará para pagar lo que hice, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, dijo el confeso ex para en la catedral San Jerónimo de Montería.



El desmovilizado paramilitar era conocido con el alias 'el taxista', debido a que en su accionar delictivo utilizó un taxi para cometer los delitos, muchos de ellos en la capital cordobesa.



Los hechos delictivos confesados fueron cometidos entre 1998 y 2001 y además de homicidios y desplazamientos, se cuentan lesiones personales e intimidaciones.



El acto de reconocimiento de responsabilidades y disculpas públicas del excombatiente hace parte de la implementación de una medida de satisfacción ordenada en una sentencia de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra alias 'el taxista'.



Gloria Paternina Espinosa, quien perdió a su hermano, Jaime Elías Bula Espinosa, asesinado en el año 2001 en Montería, manifestó que perdonar es una tarea muy difícil para su familia, pero que cree que llegará el momento en que pueda sanar todos esos sentimientos.



"No guardo rencor contra ellos, no puedo decir que les deseo algo malo, nuestro hermano nos dejó una gran lección como amante de la vida y si a mi hermano le preguntaran desde la eternidad si perdona a Dovis y a los demás, estoy segura que diría que sí", señaló la desconsolada mujer.



El acto público tuvo una etapa previa que consistió en preparación para el perdón con profesionales psicosociales de la Unidad para las Víctimas, actividad que se desarrolló en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Montería.



Otros dos desmovilizados que también fueron incluidos en el proceso de reconocimiento y confesión de hechos delictivos durante el accionar de las autodefensas son Jorge Eliécer Barranco Galván e Iván David Correa, quienes también pedirán disculpas públicas como medida de satisfacción a 45 víctimas del municipio de Sahagún.

Gudilfredo Avendaño

​Especial para EL TIEMPO

Montería.