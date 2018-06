Más de 9.000 excombatientes continúan en el proceso de reincorporación

Proyectos de porcicultura, ganadería, un vivero de cacao y reforestación, así como una huerta casera, hacen parte de las primeras semillas sembradas y los sueños de apuestas productivas que les permitan rehacer sus vidas a 114 excombatientes de las Farc, agrupados en la Cooperativa Multiactiva Judío Errante (JE), en la vereda La Pista, en Uribe (Meta).

Ellos, al igual que otros excombatientes, se apartaron de las zonas de reincorporación y crearon un nuevo punto de convivencia o asentamiento para desarrollar sus proyectos productivos. Juan de Jesús Monroy, más conocido entre sus compañeros como ‘Albeiro Suárez’, dice que la cooperativa Multiactiva JE la fundaron 34 personas y hoy ya son 114.



El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, sostiene que hay 1.066 personas que están participando en iniciativas promovidas por la Farc en materia comunitaria y productiva. En Uribe hay otro asentamiento con 87 desmovilizados que lidera Henry Castellanos ‘Romaña’.



Stapper contó que de los 13.000 integrantes de las Farc que se desmovilizaron, 3.284 personas están viviendo en los 26 espacios territoriales, 5.500 se marcharon a los municipios y capitales departamentales para desarrollar proyectos individuales o colectivos, pero se siguen presentado ante las oficinas de la ANR, de manera que hay más de 9.000 personas que siguen en el programa de reintegración.

‘Albeiro Suárez’ sostiene que tomaron en arriendo un predio de 36 hectáreas en Uribe porque es una tierra que algunos de sus compañeros conocen y saben que es muy productiva. Del proyecto de porcicultura ya cuentan con 14 cerdas para cría y dos machos, más ocho cerdos de engorde para consumo.



Dentro del plan de sustitución de cultivos están construyendo un vivero con 60.000 plantas de cacao y 60.000 de reforestación, producto de un convenio con Gran Tierra y la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) y lo está ejecutando a través de la cooperativa Multiactiva Judío Errante.



“Nosotros aportamos la mano de obra y Fedecacao saca el material vegetal y lo entrega a las comunidades y a nosotros nos queda el vivero para seguir produciendo el material vegetal”, explicó ‘Albeiro Suarez’. También tienen una huerta en la que siembran cebolla, tomate, pimentón, plátano, yuca, habichuela, lechuga, pepino, maíz, aguacates y cítricos, productos que son para su consumo.

Proyecto productivo de la Cooperativa Multiactiva JE. Foto: Cortesía: Cooperativa Multiactiva JE

A esto se suma un proyecto de piscicultura, que hace parte de un módulo de formación técnica agropecuaria que les ofreció la Fundación Educativa CIFA, que trabaja con la ARN y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este 4 de julio se van a graduar 28 miembros de la cooperativa, incluido ‘Albeiro Suárez’.



También están tramitando un proyecto de ganadería silvopastoril para tener pradera y arborización con la idea de preservar el medio ambiente. ‘Albeiro Suárez’ sostiene que “ya lo presentamos, pero hasta que no pase todos los estudios no lo aprueba el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y esperamos que para los primeros días de julio este haciendo fila para aprobación”.



No obstante, el excombatiente dice que uno de los principales problemas del Gobierno es que tiene varias agencias y son lentas en la ejecución de sus actividades, una de ellas es la adjudicación de tierras.



Había un acuerdo entre CNR y la Agencia Nacional de Tierras de que paralelo a la ley de garantías ellos iban a avanzar en el estudiar de los predios que se pueden comprar para la implementación de los proyectos y no hemos visto avances. Y el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a que antes de terminar el mandato entregaba tierras en 26 proyectos, que entienden son los 26 espacios territoriales.

Agregó que en Uribe, el tema de los proyectos productivos ha avanzado un poquito por el programa piloto de sustitución de cultivos y lo único que ha llegado a la población es los pagos por subsidio de alimentación, mientras el proyecto de 1’800.000 para huerta casera o especies menores no han llegado. También está pendiente una iniciativa de 9.000 millones para un proyecto más sostenible, más uno de nueve a través de una especie de crédito.



Y le preocupa que a los campesinos que están en el proyecto de sustitución de cultivos no les hayan cumplido y que por ejemplo encuentran una raíz o dos raíces que quedan de todo el cultivo de coca y les suspenden el pago. Tampoco se ha cumplido con la reforma rural integral, el mejoramiento de vías, en educación y salud, sostiene ‘Albeiro Suárez’.



A los gremios de la producción en el Meta también les preocupa la atomización de las entidades del gobierno en el tema de paz y la situación de los excombatientes, más aun los que no están dentro del proceso y ahora forman las disidencias, como lo expresaron en una reciente reunión con el director de la ARN.



Stapper les explicó que el punto tres del Acuerdo con las Farc son los cimientos para una política de largo plazo, eso quiere decir unos diagnósticos y unas bases y acciones con una entidades responsables de hacer un proceso de largo plazo, con unas acciones paso a paso, de acuerdo con las lecciones aprendidas en el proceso que se cumplió con los desmovilizados de las autodefensas y de las expectativas del colectivo de la Farc.



Hoy, diez meses después de haberse iniciado el proceso de reincorporación, dijo “hemos avanzado de una manera sustancial en los compromisos definidos por el Gobierno en una política de largo plazo –de diez años- y se construye con las Farc".

Aseguró que han avanzado en temas como la creación del Consejo Nacional de Incorporación (CNR), de unos consejos territoriales, un programa de atención de menores, la elaboración de un censo para establecer la fotografía perspectiva y las necesidades de esa población, con la elaboración de unos planes y programas.



También dijo “hemos evolucionado en varios temas en documentos de políticas y programas en temas de salud, educación, género que nos ha permitido evolucionar en este tipo de procesos”.

En materia productiva, que es uno de los principales retos, dijo el director de la ARN- se dice que no se ha desembolsado recursos en proyectos productivos, “pero también es cierto que quien tiene la responsabilidad de presentarlos es las Farc y por ello nos hemos dedicado a fortalecer las competencias y habilidades de esa población para su formulación, presentación y ejecución, y en eso nos encontramos de la mano con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y el SENA, para fortalecer esas iniciativas”.



‘Albeiro Suárez’ sostiene que hay 143 proyectos haciendo cola para estudio y aprobación, mientras que Stapper sostiene que al Consejo Nacional de Reincorporación las Farc ha presentado seis proyectos y todos ya están aprobados.







NELSON ARDILA

VILLAVICENCIO

En Twitter: @nelard1