A excombatientes en Mesetas (Meta) les preocupa proyectos y seguridad

Junto a dos estanques, utilizados por los excombatientes de las Farc como criadero de peces para su sustento alimentario, el exjefe guerrillero ‘Aldinever Morantes’ comentó que algunos animales habían muerto, al parecer por una peste.

El proceso de piscicultura no fue desarrollado con las condiciones técnicas apropiadas sino con el conocimiento tradicional, razón por la que voceros de los desarmados insisten en la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha los proyectos productivos, como está establecido en el acuerdo de paz.



Esta fue una de las principales demandas que la población en reincorporación le hizo el fin de semana al alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, en su visita a la vereda Buenavista, en Mesetas, donde unos 350 exguerrilleros están concentrados en el campamento del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), antes zona veredal.



“No se olvide de nosotros, seguimos firmes en el proceso y le apostamos al acuerdo”, le dijo Aldinever a Rivera cuando el alto funcionario se despedía para ir hasta el helipuerto ubicado junto a la escuela y regresar a Bogotá.

FACEBOOK

En la vereda los exguerrilleros adelantan proyectos de gallinas ponedoras, cerdos, horticultura, plátano y yuca, pero por iniciativa y con recursos del grupo, para el autosostenimiento.



El alto comisionado fue enfático en que el Gobierno mantiene su voluntad pero que en la zona hay un cuello de botella sobre la ubición de terrenos en los que sea posible desarrollar los proyectos de manera sostenible.



“Tenemos una oferta y la disposición de negociar un terreno, por parte de un propietario en esta zona, pero ahora la comunidad –en reincorporación– nos decía que preferían algo que estuviera más cerca de los alojamientos. Hay que buscar más ofertas, no nos atamos a una sola fórmula, puede ser compra, arriendo o préstamo uso”, informó Rivera.



Aldinever insistió en que tanto en “la militancia fariana” como en la comunidad en general hay preocupación porque “los avances de la reincorporación no están”.



“Tenemos unos pilotos de aprendizaje en avicultura, porcicultura y piscicultura, pero necesitamos apoyo financiero, estamos a pulso y con 600.000 pesos de bancarización no podemos hacer nada”, dijo Aldinever.

Temor por triple homicidio

Pero a los excombatientes también les preocupa la seguridad en la región, por el asesinato de tres pobladores el 25 de octubre, a 40 minutos del campamento, en el límite entre las veredas Buenavista y La Esperanza.

Ese día, por impactos de bala falleció Diana Marcela Calvo Rojas y con heridas de arma blanca, su primo Róbinson y su esposo, Diego Ferney Pilcué, de origen indígena.

Por el caso de sangre, que es materia de investigación por la Policía y la Fiscalía, Aldinever estuvo cerca de abandonar el ETCR por temor.



“Se lo digo a usted y se lo dije al alto comisionado, estuve pensando en salir de la zona, eso es claro, si mataron a tres civiles, que es gente honesta de la región, qué podemos esperar nosotros de los enemigos del proceso, pero nos quedamos porque queremos el proceso”, aseguró Aldinever.



El alto comisionado reveló que, según el avance de las investigaciones, las muertes nada tienen que ver contra el proceso de paz ni contra la población en reincorporación.



“Las investigaciones están avanzando por buen camino, hay líneas de investigación adecuadas que si siguen así van a castigar a los responsables”, dijo Rivera.