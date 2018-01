Exalcalde de Ibagué estuvo tras millonaria coima por obras del estadio

Luis Hernando Rodríguez, ex alcalde de Ibagué, habría estado detrás de una millonaria coima por la contratación de una cubierta para el estadio Manuel Murillo Toro. Entretanto, el funcionario permanece en la cárcel por corrupción en el manejo de millonarios recursos de los Juegos Nacionales.

El contratista de la remodelación del estadio en 2013, Rigoberto Rugeles, quien colabora con la Fiscalía mediante el suministro de información, le dijo al ente investigador que el ex alcalde (2012-2015) estuvo interesado en colocarle una cubierta al estadio Manuel Murillo Toro a un valor de 14.000 millones de pesos y aseguró que el contrato sería para una empresa mexicana.



El plan era buscar cotizaciones por encima de los precios del mercado y de esa manera asegurar una coima de 2.100 millones de pesos que se repartiría entre el contratista Rugeles, un ciudadano y el exalcalde, que de arranque, pidió el 15 por ciento del valor de la contratación.



Toda esta trama quedó consignada en un correo electrónico del 16 de mayo de 2014, el cual precisaba que “se suministrarían cotizaciones para la construcción de la cubierta del estadio por un valor superior al precio del mercado”.



"El ex alcalde Luis Hernando Rodríguez tenía un marcado interés en el proyecto de la cubierta para el estadio, pero finalmente la obra no se realizó por razones técnicas y de presupuesto", aclaró la Fiscalía.



Al exalcalde se le sumó una nueva imputación por el delito de interés indebido en la celebración de contrato, al tratar de interferir en el otorgamiento de una consultoría en favor de un arquitecto de Ibagué. También es procesado por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión. El funcionario permanece detenido desde noviembre.



