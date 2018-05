Evalúan Concejos de Bucaramanga y su área metropolitana

El Programa ‘Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos’ (BMCV) evaluó cuatro dimensiones de los concejos de las ciudades del área en las que el de Bucaramanga sobresalió. Pero, al analizar el desempeño y consultar la percepción de los ciudadanos de esta corporación, se hallaron fallas que según el estudio, los corporados deben analizar para mejorar.

El Concejo de Bucaramanga se destacó frente a las demás corporaciones del área, como Floridablanca, Girón y Piedecuesta, pero en aspectos como la imagen y calificación de su gestión (percepción ciudadana), se rajó.

En cuanto a imagen, los ciudadanos encuestados le dieron a la corporación una desfavorabilidad del 62 por ciento, frente a una favorabilidad del 18 por ciento. Un 68 por ciento calificó la gestión de regular y mala, y un 12 por ciento de buena.



También se analizaron las dimensiones de permanencia y quorum en la que se midieron la puntualidad, mantenimiento de quorum y permanencia en 144 sesiones de las 152 que se hicieron entre mayo y noviembre de 2017. En estos aspectos se mejoró y los concejales destacados fueron John Jairo Claro con 77 puntos; Arturo Zambrano, con 76, y Henry Gamboa, con 71. Y los peores fueron Fabián Oviedo con 38; Sonia Navas con, 37 y Jhon Pinzón, con 22.



En cuanto a control político, se analizó la participación de los concejales en 21 debates y 44 informes de gestión, durante los cuales hubo 532 intervenciones.



En este aspecto se destacaron nuevamente Arturo Zambrano, con 85 puntos; John Jairo Claro, con 78 y Henry Gamboa con 74. Los peores fueron Cleomedes Bello con 45; Nancy Lora, con 39 (actual presidenta de la corporación), y Martha Antolínez, con 30.



“En cuanto a la permanencia se mejoró y eso es lo que deben hacer los concejales porque para eso se les paga. En control político también hubo mejoría en preparación de sus intervenciones y argumentos. Pero se desmejoró en normatividad, porque los proyectos de acuerdo no tienen suficiente participación ciudadana, y falta conocer las problemáticas para tener argumentos y generar una política pública exitosa”, acotó León.

Evaluación a concejos

El análisis a los cuatro concejos fue una prueba piloto que arrojó los siguientes resultados: en normatividad, que es la regulación interna de la corporación, el de Bucaramanga obtuvo un puntaje de 80 sobre 100, seguido de Floridablanca con 64, Girón con 62 y Piedecuesta con 46.



En visibilidad de la labor del Concejo, que abarca registros de la corporación, asistencia a las sesiones, votaciones, entre otras, Bucaramanga alcanzó un puntaje de 70, Floridablanca de 61, Piedecuesta de 57 y Girón de 48.



En la dimensión de presupuesto y gestión administrativa, que abarca la publicación del presupuesto, ejecución del gasto, publicación de honorarios, equipos de trabajo, hojas de vida, entre otras, Bucaramanga obtuvo 68 puntos, Floridablanca 53, Piedecuesta 48 y Girón 35.



Y en la de atención y participación ciudadana, oficina de atención al ciudadano, perfiles de concejales y acceso de la prensa, Bucaramanga repuntó con 79, Floridablanca con 54, Piedecuesta con 46 y Girón con 41.



Al respecto, Yany León Castañeda, directora del Cómo Vamos, dijo que “el Concejo de Bucaramanga ha mejorado mientras que a los demás les falta. Algunos no tienen página web, no hay acceso a documentos, no existe un perfil de los concejales, se desconoce el presupuesto y la gestión de los concejales”, apuntó.



BUCARAMANGA