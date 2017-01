En Circasia, Quindío, crearon el Día de la Eutanasia

El 23 de enero fue declarado como el Día Nacional de la eutanasia según contó Julio Cesar Gonzales, el conocido caricaturista ‘Matador’.

Este día se declaró en homenaje a Ovidio González, el primer paciente al que se le aplicó la eutanasia en Colombia y padre del caricaturista de EL TIEMPO. Gonzáles nació el 23 de enero de 1936 en Circasia. El acto de oficialización de este día se realizó en el municipio de Circasia (Quindío) donde se llevó a cabo un evento en la casa de la cultura y en el cementerio Libre de la misma localidad

“Está recién salido del horno (la declaración de este día) pero muy contento. La eutanasia todavía sigue siendo tabú, muchas personas que han accedido a la eutanasia no lo han hecho público pero por temor a ser señalados por la iglesia, esto es poner la cara y celebrar que se puede morir con dignidad en un país donde lo matan a uno por un celular”.

Y agregó que “alrededor de ocho personas nos han llamado a la familia para preguntarnos qué hicimos, nosotros los acompañamos en lo posible y les ayudamos en lo que más podamos, a esta altura creo que van 15 personas que han accedido, no son miles como decía (el exprocurador Alejandro) Ordóñez en su tiempo”, dijo el caricaturista.

Durante el evento en Circasia, González afirmó que “estamos en una sociedad donde no nos enseñan a morir, nos enseñan a medio vivir pero no a tomar la muerte como algo natural, yo creo que la eutanasia es un derecho fundamental para aquellas personas que teniendo una enfermedad terminal no quieran ir hasta el final”.

Ovidio Gonzáles padecía cáncer desde el 2010 y llegó a un estado terminal a quien los cuidados paliativos ya no le daban resultado por lo que tomó la decisión de morir dignamente. Con esta enfermedad perdió el olfato y el gusto, y en poco tiempo pasó de 81 a 48 kilos.

Tras varios tropiezos que le salieron al proceso de eutanasia, González pudo ser sometido el 3 de julio de 2015 a este procedimiento en la clínica Oncólogos de Occidente de Pereira.

ARMENIA