‘Festival Vallenato debe acercarse más a estratos’

Faltan pocos días para que Valledupar vuelva a ser el centro de atención de los amantes del Festival de la Leyenda Vallenata.



Este año el certamen llega a su 50 edición y se realizará en homenaje a Consuelo Araujonoguera, Rafael Escalona y Alfonso López.



A pesar de que año tras año el evento cobra un gran protagonismo y es reconocido a nivel internacional, un 61 por ciento de la población manifestó no haberlo disfrutado en su edición 49.

Lo anterior se desprende del estudio ‘Prefestival 50 años - Rey de Reyes’, realizado entre el 28 de febrero al 8 de marzo de 2017 por la Cámara de Comercio de Valledupar.

De acuerdo a la ficha técnica, el sondeo se llevó a cabo entre 384 encuestados, con un margen de error del 4,95 por ciento.



Al cruzar las respuestas con las variable socioeconómico, se determinó que el mayor porcentaje que no disfruta se presenta en el estrato 1 y el menor porcentaje, aunque también alto, se encuentra en el estrato 5-6 con un 42 por ciento. Este último es el único estrato con porcentaje inferior al 50, a diferencia de los estratos 1, 2, 3 y 4, cuyos porcentajes son 66, 60 y 59 por ciento, respectivamente.



Entre las principales razones para no disfrutar del pasado festival, el mayor porcentaje lo acumula la opción otras razones, con un 30 por ciento, en el que influyen las creencias religiosas, calamidad familiar y otros consideran que ya no tiene edad para celebrar.



El 24 por ciento de los consultados alegó que el costo de las entradas les impidió disfrutar del evento; el 80 pertenece a los estratos de mayor poder adquisitivo, seguido de un 31 por ciento del estrato uno.



Otro de los motivos expresados indica que al 21 por ciento no le gusta celebrarlo; un 17, manifestó haber estado fuera de la ciudad; el 6 no está de acuerdo cómo se maneja el festival; y el uno por ciento destacó que siempre es lo mismo.



La investigación también abordó el tema de las expectativas, con respecto al disfrute o no de los vallenatos, en la edición 50 aniversario del Festival Vallenato.



En ese sentido, los resultados mostraron una tendencia contraria a lo manifestado por los consultados con respecto al Festival 2016. Casi dos tercios de la población tiene en sus planes disfrutarlo.



Sin embargo, un alto porcentaje (39 por ciento) no tiene entre sus planes asistir a las festividades y fundamentan que no se presentan cambios anualmente, por lo que se vuelve monótono y no les genera expectativas en cada nueva versión.

Otros aspectos

Teniendo en cuenta el gran impacto que tiene el Festival para la ciudad y para los seguidores de este género musical, el 52 por ciento considera que Valledupar está preparada para albergar a turistas y locales, mientras que el 45 opina lo contrario.

La percepción más negativa de la encuesta se denotó en la gestión de la seguridad durante los días del Festival. El 56 por ciento aseguró que Valledupar es una ciudad insegura.



Basada en estos resultados, la Cámara de Comercio recomendó una revisión que conduzca al diseño de estrategias que conlleven a acercar más a la ciudadanía a su festival, un mayor esfuerzo por parte de las autoridades encargadas de la gestión de la seguridad para implementar acciones que conlleven al logro de mejores indicadores antes, durante y después del evento, con el fin atender las necesidades de la ciudadanía, ya que el certamen dinamiza la economía local generando altos ingresos y esta dinámica requiere mayores esfuerzos para consolidar en gran escala esta celebración.



VALLEDUPAR.