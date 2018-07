Avanza el censo canino y felino en Bucaramanga

¿Sabe usted cuántos perros y gatos hay en Bucaramanga en la zona urbana y rural? Para responder esta pregunta 17 estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), en conjunto con la Secretaría de Salud y Ambiente, trabajan en el censo canino y felino que ya cumple dos meses de labores y ha visitado tres comunas.

El objetivo del censo, además de que se tiene que hacer cada cinco años y el último data del 2010, es contar los animales para medir el crecimiento poblacional, conocer su estado, tipos de razas, entre otros temas, para que la Alcaldía adopte medidas y enfoque sus esfuerzos humanos y económicos en atender a estos habitantes del municipio con el propósito de evitar un problema de salud pública.

El coordinador de Zoonosis de la Alcaldía, Dayro Muñoz Rodríguez, explicó que lo que se busca con el trabajo es saber cómo están las dos especies en la ciudad, cómo se está comportando la vacunación (sobre todo contra la rabia), por qué motivo la gente tiene los animales, “cómo vamos en esterilización, los eventos por mordeduras, edad, raza, sexo, medir los flujos de nacimientos o muertes, entre otros”, indicó Muñoz.



El funcionario agregó que el formato del censo fue suministrado por el Ministerio de Salud y Protección Social y “nuestro único interés es saber cómo están los animales en las 17 comunas y 3 corregimientos para tomar decisiones más adelante, pero no en contra de los animales, sino en políticas para aunar esfuerzos y enfocar recursos”, precisó.



El coordinador de Investigaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UCC, Víctor Hernán Ardila Quiceno, sostuvo que la Universidad participó en el censo del 2010 en el que se determinó una población de 39.000 animales, 32.000 perros y 7.000 gatos. En esta ocasión, además del conteo, también se educa al a gente en la tenencia responsable de las mascotas.

La idea es visitar los más de 160.000 predios que tiene la ciudad Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

El docente de la UCC y coordinador del censo, Javier Hernando Albarracín Navas, es quien dirige a los estudiantes y explicó que antes de iniciar con el trabajo de campo se les ofreció una serie de charlas sobre demografía, razas de caninos y felinos para que conocieran previamente a lo que se iban a enfrentar en campo.



Luego vino la etapa de ir casa a casa por las comunas, cuya labor arrancó en mayo, “y la idea es visitar los más de 160.000 predios que tiene la ciudad y los tres corregimientos”, precisó el docente.



Los jóvenes que participan en el censo son de último semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia y lo hacen como parte de su proyecto de grado, cuyo resultado será la tabulación de la información y un artículo que deben escribir sobre su labor.



“El aprendizaje para ellos es grande porque se enfocan en la realidad. Una cosa es lo que se ve en la universidad y otra en la realidad, por ejemplo ver que el impacto del crecimiento demográfico de mascotas es desmesurado por la falta de su tenencia responsable. El ejercicio es interesante y enriquece la profesión”, sostuvo Albarracín Navas.



Y precisamente sobre esa experiencia da cuenta Alejandra Cárdenas, estudiante, quien señaló que durante su trabajo ha evidenciado que hay muchos animales en la calle, las personas no son responsables con las mascotas y algunos piden esterilizaciones, “lo que significa que hace falta trabajar en esta situación”.



La joven señaló que en una ocasión se encontraron con una casa en la que había 60 gatos y “si no hay higiene y una buena tenencia esto puede traer enfermedades. También nos encontramos con algunos que son maltratados”.



María Ximena Arias Fonsea, estudiante, dijo que hasta ahora el trabajo ha avanzado bien porque la comunidad les ha colaborado en atenderlos y suministrar la información, aunque en algunas ocasiones encuentran resistencia “porque la gente tiene varios animales y creen que de pronto los pueden sancionar”.



Arias Fonseca añadió que es interesante que la universidad se vincule con la Alcaldía, “porque es algo que nos aporta como estudiantes, futuros profesionales y acerca a la institución a la comunidad”.



Adriana Nattaly Guerra, estudiante de enfermería, atendió a los jóvenes que realizan el censo porque tiene dos mascotas y dijo que le parece muy bien que se haga este tipo de ejercicios, porque “en muchas ocasiones los animales no están bien cuidados y no se hace un control adecuado de ellos. A algunos los dejan salir a la calle y están en peligro”.



La estudiante sugirió que es necesario recoger a los animales que están en la calle porque “merecen atención” y con ello se evita su reproducción sin control.



La Secretaría de Salud y la UCC esperan terminar el censo entre septiembre y octubre de este año y por ello le piden a la comunidad que les permitan hacer el trabajo. Ellos van debidamente identificados y advierten que la información que registren no repercutirá en nada malo contra la mascota.



BUCARAMANGA