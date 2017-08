Estudiantes ‘pilos’ de Bucaramanga ya no reciben ayudas del Alcalde

En la incertidumbre se encuentra los más de 50 estudiantes de diferentes universidades públicas de Bucaramanga, beneficiarios del programa ‘Los Pilos del Alcalde’, quienes no saben si volverán a recibir el subsidio de 200 mil pesos en efectivo que mes a mes era entregado por el mandatario de esa ciudad, Rodolfo Hernández Suárez.

Los auxilios, que salen del sueldo que es donado por el mandatario, y que son entregados a los universitarios de los estratos 1 y 2 de esa ciudad, destacados por su rendimiento académico, se encuentran suspendidos desde finales del mes de junio, fecha en la que la Contraloría Municipal embargó la cuenta bancaria en la que, según el alcalde, recibe sus honorarios.

Jennifer Cristancho, estudiante de noveno semestre de Trabajo Social en la Universidad Industrial de Santander (UIS), señaló que la última ayuda económica la recibió en el mes de mayo, y que esta es indispensable para su día a día estudiantil.



“El dinero era destinado para costear gastos de la universidad. Yo lo usaba para transporte, era un incentivo parar seguir estudiando. Hasta el momento no nos han llamado a decirnos mayor cosa”, expresó la universitaria, quien lamenta que las entregas se hayan visto afectadas.



Liliana Rodríguez, también estudiante de la UIS y beneficiaria del programa, manifiestó que no se conoce una respuesta del alcalde en la que les defina si volverán a recibir el auxilio o éste, será cancelado definitivamente.



La joven, quien ha estado en el programa durante 11 meses, asegura que el dinero, aunque poco, le ha sido de gran utilidad para el pago de su matrícula así como para costear los gastos mensuales de transporte, alimentación y material educativo, como las fotocopias.



En medio de la polémica que se suscitó luego que el Alcalde denunciara el embargo y a su vez la afectación del programa, el subcontralor en Bucaramanga, Rolando Noriega, explicó que el mandatario podría determinar que el sueldo fuera consignado en otra cuenta de su propiedad o pedir un cheque, para de esta manera no se viera afectada la iniciativa de los subsidios.



Sin embargo, Rodolfo Hernández, quien calificó de “mañas de la politiquería” la acción del ente de control, dijo que no lo haría para evitar que luego se le señalara de estar “evadiendo”.



El proceso que lleva el ente control y que involucra al mandatario está relacionado con irregularidades detectadas en la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales para la revisión de las etapas precontractuales y contractuales del proyecto de regulación del río Tona, del embalse de Bucaramanga, que contrajo en el año 2016 el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) con José Felipe Ardila Vásquez, por 378 millones de pesos.



Entre los hallazgos de una auditoría que adelantó la Contraloría, estaría que al contratista se le pagaron 94 millones, pero el contrato de ocho meses no se culminó y tampoco se regresó el dinero.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el Alcalde de Bucaramanga para conocer sobre la continuidad de las ayudas a los universitarios, pero no se pudo contactar.



BUCARAMANGA