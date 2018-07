Estudian recortar horario de cierre de discotecas en Santa Marta

Para reducir las riñas que se producen por el excesivo consumo de alcohol y evitar muertos y heridos por este motivo, la Alcaldía estudia la posibilidad de expedir un nuevo decreto que modificará el horario de cierre de los establecimientos públicos nocturnos en Santa Marta.



Según cifras que maneja la Policía Metropolitana los fines de semana alrededor de dos mil peleas y casos de intolerancia se registran en la capital del Magdalena. En dichos enfrentamientos en el último mes, cinco personas perdieron la vida al recibir golpes contundentes.

Actualmente en la capital del Magdalena, las discotecas tienen permiso de atención al público hasta las 3:00 de la mañana, horario que se extiende a las 4:00 am en temporada de vacaciones. Aunque todavía no se ha definido el nuevo horario que regirá a estos sitios de rumba y esparcimiento, la preocupación y malestar entre los comerciantes ya comenzó a sentirse.



Priscila Zuñiga, secretaria de seguridad del Distrito, insistió en la necesidad de implementar medidas para bajar los indicadores de casos de intolerancias y riñas, que son en la actualidad la mayor causa de muertes en la ciudad durante el 2018.



Explicó que dicha estrategia se debatió en el último consejo de seguridad donde nuevamente se evidenciaron incrementos de hechos de violencias ocurridos en horas de la madrugada. “Lamentablemente el reporte por el comportamiento de las personas es negativo a altas horas de la noche y en la madrugada, eso nos ha obligado a estudiar la posibilidad de cambiar el horario de funcionamiento de establecimientos públicos en sectores específicos de Santa Marta”.



Según explicó Zuñiga, los sitios turísticos como El Rodadero, Centro Histórico y Taganga mantendrían el horario, incluso con la posibilidad que se extienda una hora adicional, no obstante la misma posibilidad no la tendrían aquellas discotecas ubicadas en otros sectores de la ciudad, donde deberán cerrar más temprano de lo normal.

Foto: Roger Urieles/EL TIEMPO

El decreto que fijará el nuevo horario que regirá a los establecimientos públicos, saldría en los próximos días. Ante este anuncio la preocupación y molestia de los comerciantes no se ha hecho esperar.



“No es lógico que mientras en Bogotá, las autoridades deciden impulsar la vida nocturna de la ciudad y apoyar el comercio ampliando el horario de cierre de los establecimientos públicos, en Santa Marta que es una ciudad turística piensan en reducirlo sin importar los perjuicios económicos que esto genere”, dijo Wilson de la Rosa, administrador de la discoteca Fahrenheit.



Ronald Castro, también propietario de un bar ubicado en la Ciudadela 29 de julio dijo que las restricciones y prohibiciones no son la solución para reducir las riñas. “Se necesitas otras estrategias preventivas que generen conciencia y de control para acudir ante alguna alteración del orden público. Afectar al comercio legalmente establecido no puede ser la salida fácil a esta problemática”, agregó.



Mientras que los comerciantes rechazan la posibilidad que estudia la Alcaldía, personas del común como Alberto Jiménez consideran que la medida es “absurda pues las autoridades contrario a atacar a las discotecas, deberían ampliar los permisos de funcionamiento, teniendo en cuenta las intenciones de potenciar la vida nocturna de la capital del Magdalena en su intención de convertirla en un destino turístico nacional e internacional”.



“Hay muchas maneras de evitar las riñas. Un ejemplo son las otras ciudades que manejan el mismo horario de permiso de establecimientos y no sufren por estos enfrentamientos entre ciudadanos, debido a que se hace un efectivo control por parte de la Policía”, manifestó otro ciudadano, quien admite que en esta ciudad los samarios no “no tienen cultura para manejar el horario actual”.



El Alcalde Rafael Martínez, tendrá la última palabra frente a esta decisión que enfrentaría a comerciantes con la administración pública.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO