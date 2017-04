Turistas explican cómo se tomaron foto en la nieve de El Cocuy

19 de abril 2017 , 09:36 a.m.

La historia se repite. El primero de marzo de 2016, un grupo de 80 campesinos decidió bloquear los accesos al Parque Natural El Cocuy, como protesta a las fotos de unos jóvenes jugando fútbol en la nieve, que fueron enviadas como una campaña a Teletón.

A esa protesta, semanas después, se sumó un grupo de indígenas y el Parque permaneció cerrado hasta el pasado 6 de abril, es decir 13 meses y 5 días. Su apertura se dio luego de un tortuoso y tensionante proceso de negociación entre los u’wa y el Gobierno nacional y local, en el que se adquirieron unos compromisos, entre los que estaba no volver a pisar la nieve.



Pero esa reapertura apenas duró tres días: se volvió a registrar un nuevo episodio en la nieve y esto tiene al Parque al borde del cierre definitivo, o por lo menos eso asegura uno de los voceros de la comunidad indígena.



“Habíamos acordado con el Gobierno reabrir el Parque bajo tres condiciones: la primera es la temporalidad, que quiere decir que se abre durante seis meses. La segunda es la espacialidad, es decir que no se puede tocar la nieve, y la tercera la condicionalidad, que quiere decir que se obedece al cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno nacional”, relata en un video Jimmy Aguablanca, asesor político de Asou’wa.

El asesor indígena continúa su relato explicando que el Domingo de Ramos tres jóvenes entraron a Zizuma (nevado del Cocuy) “y esto viola los acuerdos que hemos hecho entre la nación u'wa y el Gobierno nacional, por eso vamos a contemplar la posibilidad de que definitivamente se cierre el Parque”.



Néstor Guarnizo y José Luis Berdugo, dos comunicadores sociales tunjanos egresados de la Universidad de Boyacá, fueron los protagonistas del hecho.



El domingo decidieron salir para el Ritacuba (un pico en El Cocuy) y cada uno pagó $28.000 de entrada al Parque y un seguro de $7.000.



“En el mismo lugar donde nos vendieron el seguro, que es obligatorio, la señora nos sugirió un guía, con quien llegamos hasta el Ritacuba”, dijo Guarnizo, quien añadió que el lío resultó porque subió unas fotos a su perfil de Facebook.

“En tono de disculpa para la comunidad u’wa, entiendo el malestar que les pudimos haber generado y nunca me imaginé que fuera a tener tanta repercusión. Nosotros le preguntamos al guía si podíamos tomarnos una foto y él, como favor, nos dejó tomar algunas, pero no caminamos por la nieve”, puntualizó.



La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, se mostró sorprendida por lo ocurrido y aseguró que se vienen adelantando las investigaciones respectivas para esclarecer la denuncia de los u’wa.

“Estamos abriendo un proceso sancionatorio, apoyados en el Código de Policía, para las tres personas, ya que el guía entró ilegalmente allí”, recalcó.



Miranda añadió que entre jueves y domingo ingresaron al parque 865 turistas y que no puede calificarse como incumplimiento que tres personas violaran la reglamentación en un área tan grande.



“Solo hay una entrada al parque y tres senderos autorizados. No se está quedando nadie arriba y se reforzó el control con personal de Parques. Ya hay baños arriba y la capacidad de carga fue respetada”, aseguró.



A su turno el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, propondrá que se contrate a campesinos e indígenas que puedan ayudar a reforzar el control del personal de Parques, cerca de la nieve, para que el acuerdo, que fue tan difícil de lograr, no se vaya a dañar y a perjudicar la economía regional y de miles de personas.

