Este sábado acaba la amnistía para remisos de más de 24 años

Este sábado 4 de agosto vence el plazo para que quienes tienen más de 24 años y no han resuelto su situación militar puedan hacerlo.



Ser remiso significa que no ha definido su situación similar. Es decir, que la persona no se presentó en el lugar y hora de concentración establecido por las autoridades de reclutamiento.



Quienes hagan el trámite pagarán las multas por 117.000 pesos. Esto es una ventaja para quienes acumulan saldos a pagar hasta de 15 millones de pesos.

El Congreso estableció que los jóvenes afiliados a Sisbén 1, 2 y 3 y los miembros de comunidades indígenas solo pagarán los derechos de expedición, que son 111.000 pesos. Foto: Néstor Gómez / Archivo EL TIEMPO

Hace un año, cuando comenzó la amnistía, había más de un millón de ciudadanos remisos, y a la fecha más de 750.000 han hecho el trámite.



La jornada de amnistía está reglamentada en la Ley 1861 del año pasado y tiene como propósito evacuar a las personas que aparecen como remisos en los registros del Ejército Nacional.



Hay tres tipos de remisos que se pueden acogerse a la amnistía: quienes tengan entre 18 y 24 años y estén exonerados por la ley, quienes tengan más de 24 años y quienes sean remisos con o sin multa.



Para saber si es remiso, puede consultar aquí.