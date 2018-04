Este domingo hay elecciones atípicas y Cartagena no sabe si Quinto va

Para muchos el candidato Antonio Quito Guerra ya es aspirante legal a las contiendas atípicas a realizarse el próximo domingo 6 de mayo en Cartagena, luego de la ponencia del magistrado Alex Vega, en la cual respaldó la participación del conservador y que obtuvo 5 votos a favor.



Este miércoles el Consejo Nacional Electoral debe definir si es legal o ilegal la inscripción de Guerra.

Para la Procuraduría General de la Nación y veedores en la ciudad, de ser aceptado como candidato a la alcaldía y en caso de ganar, Quinto Guerra expondría a Cartagena a una nueva inhabilidad pues está claro que el Ministerio Público demandaría su ejercicio de poder por considerarlo al margen de la ley.



“Cinco meses antes del 15 de abril de 2018, fecha que se había fijado inicialmente para la jornada electoral y fue postergada por el Ejecutivo para el día 6 de mayo del presente año, el candidato cuestionado estaba ejecutando contratos con el departamento del Bolívar y el Ministerio de Vivienda, por lo que se encontraba vigente la celebración de los mismos”, ha dicho el Ministerio Público en un documento de nueve páginas donde expone cómo en el último año Guerra Varela fue contratista del estado, lo cual constituye una clara inhabilidad.



Según el magistrado Alex Vega no existe plena prueba para establecer la inhabilidad del candidato por haber sido contratista del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar durante el último año.



Pablo Bustos, presidente de las veedurías de la ciudad, denunció que durante la audiencia en la cual el Alexander Vega defendió la inscripción del conservador, faltaron tres magistrados. “Nombraron dos conjueces pero faltaron tres magistrados, eso no es legal”, señala el veedor.



“El magistrado Alexander Vega ha sido investigado incluso antes de ingresar al CNE por recibir plata en procesos”, dijo Bustos.



Mientras tanto el candidato conservador sigue llegando a los barrios y llenando plaza públicas. El fin de semana llegó hasta el sector de Fredonia y Las Palmeras donde prometió trabajar con compromiso con las madres cabeza de hogar, y juró honestidad.



“El candidato contratista no solo está inhabilitado en concepto de la Procuraduría, sino además en lo ético porque compromete la gobernabilidad de Cartagena, y estamos ante una maquinaria que le impone a la ciudad candidato ilegal para ejercer cargos públicos”, suma el veedor Bustos.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas