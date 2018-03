Este año han sido destruidas 19 trochas en la frontera con Venezuela

A un mes de la implementación del plan multisectorial configurado como un mecanismo del Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria que desató en zona de frontera la diáspora venezolana, el desembarco de más tropas de la Fuerza Pública ha permitido este año la destrucción de 19 pasos ilegales, popularmente conocidos como ‘trochas’, sobre el eje limítrofe del área metropolitana de Cúcuta.

Apoyados con maquinaria pesada, entre retroexcavadoras y volquetas, la Policía Nacional y el Ejército deshabilitaron este entramado de ‘agujeros negros’, que se encuentran cerca de los corredores fronterizos y que son usados por las mafias para mover la droga, el contrabando, el tráfico de armas y la trata de personas.

La ampliación de la Fuerza Pública ha sido fundamental. Lo que ha hecho el Estado colombiano es actuar con solidaridad y generosidad con los venezolanos,e en un marco de seguridad

Según un reporte de inteligencia, en este tramo de la frontera se han identificado unos 100 caminos destapados, que pueden alcanzar una distancia de hasta 2 kilómetros y desembocar en territorio venezolano.



“La ampliación de la Fuerza Pública es fundamental. Lo que ha hecho el Estado colombiano es actuar con solidaridad y generosidad con los venezolanos, pero también debemos decirle a la ciudadanía que esto lo seguiremos haciendo en un marco de seguridad y de un control riguroso, muy ajustado a la defensa de los derechos humanos”, explicó Felipe Muñoz, coordinador de este plan extraordinario.



Sobre estas arterias clandestinas también persiste un paso ilegal de migrantes. Durante el cierre fronterizo, que fue decretado el fin de semana pasado por las elecciones parlamentarias, unas 14 personas fueron sorprendidas tratando de atravesar estos cruces ilegales.



En los últimos meses, un total de 30 extranjeros fue dejado a disposición de Migración Colombia por emplear estos caminos irregulares, que, según las autoridades, abarcarían un perímetro de 143 kilómetros.

Hay grupos armados ilegales como 'Los Gaitanistas' que cuentan con el banco de maquinaria para multiplicar estas vías al servicio del crimen

Asimismo, entre 2015 y 2018, la Policía Nacional ha intervenido un total de 67 pasos ilegales, que se han logrado identificar en la capital nortesantandereana y en el municipio vecino de Villa del Rosario.



Para organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Fundación Progresar, el desarrollo de estos operativos representa un ataque frontal a la estructura logística de la economía criminal que impera en zona de frontera, pero no resuelve de fondo esta problemática.



“Por primera vez en muchos años se han atacado algunos pasos ilegales que tenían más de 20 años de estar operado. Solo ahora se adelantan estos operativos para sacar de funcionamiento estos pasos ilegales. No obstante, hay grupo armados ilegales como los Gaitanistas que cuentan con el banco de maquinaria necesaria para construir inmediatamente más vías de este tipo”, explicó Wilfredo Cañizares, director de esta organización no gubernamental.



Este defensor de derechos humanos pudo establecer que la ola de violencia desatada a finales del año anterior derivó en buena medida de una disputa entre las nueve estructuras criminales con injerencia en esta línea divisoria, por el control territorial de estas arterías ilegales, por donde se movería gran parte de las 90 toneladas de cocaína que se producen anualmente en la región del Catatumbo.

Flujo migratorio se normalizó en la frontera con Venezuela

Luego de tres días de cierre fronterizo, Migración Colombia entregó un balance de normalización del flujo migratorio en los tres puentes internacionales que unen al departamento de Norte de Santander con Venezuela.



Según la entidad, el movimiento de este lunes no sobrepasó el promedio diario de 35.000 personas cruzando por estos corredores fronterizos.



No obstante, un seguimiento a este fenómeno migratorio estableció que entre lunes, martes, miércoles y jueves de la semana anterior unos 250.000 ciudadanos alcanzaron a ingresar a territorio nacional. El volumen de entradas se disparó por el desespero de muchos extranjeros por aprovisionarse de alimentos y medicinas ante el anuncio de Colombia de suspender el paso peatonal con el vecino país con motivo de la jornada electoral del domingo.



