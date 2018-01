No hubo declaraciones sobre el estado de salud de alias ‘La Gata’

Luego de que un juez de ejecución de penas le otorgara a Enilce López, alias “La Gata”, el beneficio de la casa por cárcel, Rocío Gamarra, gerente del Hospital Universitario ESE Cari, dijo que “la notificación del traslado la debe hacer el Inpec, que toma la decisión de la salida o la entrada de la señora Enilce López. Nosotros estamos esperando sólo el pronunciamiento de ellos y que la situación médica de la paciente amerite su salida”.

De recibir una notificación por parte del instituto carcelario donde se autorice el traslado de la empresaria del chance a su domicilio, el equipo médico que la asiste es quien toma la decisión, dependiendo de su estado de salud, y no el Inpec.



En palabras de Gamarra, “el Inpec no se ha comunicado con nosotros (el hospital), aquí seguimos haciendo la prestación del servicio que requiere la señora con todas las indicaciones generadas por cada uno de sus médicos”.



Los especialistas médicos no son contratados por ella, sino que es el mismo que ejerce sus servicios en el ESE Cari de Alta Complejidad por medio de la empresa intermediaria para la prestación del servicio de salud al Inpec.



Gamarra no se refirió puntualmente al estado actual de la salud López, y señaló que su “condición de gerente del hospital no me permite dar una condición específica de la paciente. Lo que puedo decir es que tiene unas patologías crónicas”.



Durante su estadía en el hospital, Enilce López ha adquirido infecciones asociadas a sus enfermedades base, que son un cuadro de desnutrición crítico, anorexia (pesa 35 kg), y secuelas de ansiedad y de depresión frecuentes.





