Estación del ferrocarril de Armenia, dos años y sigue sin permisos 

Luego del cabildo abierto que se realizó hace días en el Concejo Municipal, en Armenia se volvió a generar preocupación por el estado actual de la Estación del Ferrocarril, declarada Patrimonio Nacional por el Consejo Nacional de Monumentos en 1989.



Y es que las obras en este sitio fueron suspendidas hace dos años por el Ministerio de Cultura luego de que la Administración Municipal realizó una gran excavación de terreno a un costado de la Estación para ubicar allí unos parqueaderos subterráneos, sin embargo dichas obras no fueron previamente avaladas por el Ministerio ni incluidas en el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) de este lugar.

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, contó que hace pocos días estuvo en la sede del Ministerio de Cultura gestionando la entrega del permiso faltante no obstante, "todavía estamos a la espera de ese permiso para reiniciar las obras y eso ha sido una verdadera tristeza para mí porque hemos perdido un poco más de dos años".



Agregó que "entiendo que se hizo ese hueco (durante la Administración anterior) en la Estación sin modificar el Pemp y sin permiso del Ministerio de Cultura, y logramos que nos diera el permiso pero no nos lo han pasado en físico y por eso no hemos podido reiniciar".



Y señaló que de los recursos destinados para estas obras, que eran 8.000 millones de pesos solo tiene 3.000 millones.



Las obras en la Estación hacen parte del primer contrato de los dos paquetes de obras financiadas con el cobro de valorización. El contrato era de cuatro obras y su monto era por 30.000 millones de pesos, y fue otorgado a la Unión Temporal Vías Armenia en diciembre de 2015.



Durante el cabildo abierto de la semana pasada enfocado en las obras de valorización, el exconcejal Néstor Fabián Herrera, representante de la veeduría ciudadana 'En defensa de la gente' y quien convocó al cabildo, cuestionó la falta de permisos e incluso sembró la duda de si realmente el Ministerio ya otorgó dicho permiso pues ha tardado más de un año en entregarse.



Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Alcaldía anunció que las obras se reiniciarían en 2017, pues durante la última sesión ordinaria del 2016 del Consejo Nacional de Patrimonio se dio concepto favorable a los ajustes y modificaciones hechas por la Alcaldía de Armenia al Pemp.



Luego en abril pasado, durante la inauguración de la nueva sede de la biblioteca pública, ubicada en una de las bodegas de la Estación, el alcalde hizo un llamado al Ministerio para que le entregara la resolución que le permitiera reiniciar obras. “Este año ya he ido siete veces al Ministerio para que nos entreguen la resolución para reiniciar las obras de los parqueaderos y las plazoletas gastronómicas que vamos a hacer", dijo el mandatario en ese momento.



Otro lío que le salió a la Estación fue que los 6.100 millones de pesos que el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) había destinado para varios proyectos turísticos en este sitio, fueron enviados a otro departamento. "Por el problema con la Estación esos dineros destinados para el corredor gastronómico que va encima de los parqueaderos se fueron para otro lado, no perdimos plata pero sí tiempo, el compromiso con Fontur es que hacemos los parqueaderos y ellos nos dan los recursos”, contó el alcalde.



