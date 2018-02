Investigación de la Procuraduría pone en duda viabilidad de Aerocafé

En duda está la viabilidad económica del proyecto del Aeropuerto del Café, en el municipio de Palestina, Caldas, luego de que se conociera la investigación que adelanta la Procuraduría General de la República en contra de 49 funcionarios públicos y sociedades por presunto detrimento patrimonial de $65.779 millones.

Según el documento de la entidad, este no es un proyecto económicamente viable, ya que el tráfico de pasajeros de la región no es tan alto como para obtener ganancias y una sostenibilidad.



Además, argumentó que el costo para la construcción es demasiado alto para una región donde existen otros aeropuertos, por eso citó un estudio donde se sugiere explorar nuevas opciones para la conexión aérea en Manizales y Caldas.



Frente a esto, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, quien preside el consejo directivo del proyecto, aseveró que las investigaciones simplemente buscan aclarar unas circunstancias que se presentaron en el pasado, pero no pone en duda que Aerocafé se convierta en una realidad.

“Ya hay análisis en tercera fase, que ha permitido establecer que este proyecto es viable técnica y financieramente hablando”, explicó Echeverri.



Tras conocer el documento se ha hablado sobre la posibilidad de suspender el proyecto, e incluso de terminarlo. El mandatario de los caldenses también se refirió al tema y defendió la construcción de Aerocafé.



“Yo no creo que este proyecto esté acabado, al contrario, ha cogido una nueva dinámica a partir de los últimos años. Hemos sostenido reuniones de altísimo nivel técnico con la Aeronáutica Civil en donde se han sentado los interlocutores más válidos, los técnicamente más habilitados, para decir en qué va el proyecto y cómo el proyecto, hoy en día, tiene estudios totalmente consolidados que nos dicen, vuelvo y repito, que es viable técnica y financieramente hablando”.



Por último, agregó que las investigaciones no son un impedimento para la gestión del proyecto, pero sí fue enfático en afirmar que es necesario establecer rápidamente la responsabilidad, por parte de la Contraloría, de cada funcionario frente a la indagación.

Las obras de Aerocafé están estancadas hace tres años. Foto: Archivo EL TIEMPO

Posible detrimento de $65.779 millones

Este martes, se dio a conocer un documento con la investigación que adelanta la Procuraduría General de la República para establecer si existió o no un detrimento patrimonial que supera los $65.779 millones en Aerocafé, un proyecto que existe hace 40 años.



El tema que dio inicio a la investigación por parte del ente de control fue la inversión de la Aerocivil para la construcción de unos terraplanes en 2012. Sin embargo, en 2014 no se habían realizado las obras.



De igual manera, la Contraloría asegura que las obras comenzaron en 2005 y debían estar listas en 2014. Sin embargo, para ese entonces estaban en ejecución. Entre los señalados se encuentran Guido Echeverri, gobernador de Caldas, y Mario Aristizábal, Juan Martín Hoyos y Francisco José Prieto Uribe, exalcaldes de Manizales.



Así como los exalcaldes de Palestina, Carlos Alberto Piedrahita, Víctor Julián Ramírez Betancur y Carlos Alberto Ocampo Vasco. Además, algunos exdirectivos de Aerocivil y funcionarios de Inficaldas.



