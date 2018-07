Habla la mujer a quien alcalde de Sogamoso acusa de maltrato

Sogamoso, el segundo municipio más importante de Boyacá, vive por estos días un escándalo por la denuncia que realizó el alcalde Sandro Condia contra su esposa Esperanza Pérez, a quien señala de haberle aruñado su rostro, lanzarle una patada en su ingle y hacerlo caer.

En los hechos ocurridos en la noche del 13 de julio, Esperanza Pérez manifestó que las cosas no ocurrieron como lo indicó la denuncia que Condia entabló en la Comisaría primera de familia de Sogamoso.



En su relato, la primera dama del municipio boyacense señaló que cuando entró al apartamento, con su bebé el alcalde ya se encontraba en el hogar, se dirigió a la cocina a preparar un tetero y él se acercó a donde estaba.



“Él alzó al niño, se me acercó a la cocina y me empezó a hacer preguntas en voz en tono de pelea, de problema, indagando sobre dónde había dejado al niño. En ningún momento le respondí, me hizo varias preguntas sobre eso, nunca le respondí por el tono en el cual me preguntaba”, indicó Esperanza Pérez.



Posteriormente, la mujer afirmó que se dirigió a la habitación para llevar al niño a su lugar de descanso. “El bebé me abrió los brazos tan pronto fui a recostarlo, Sandro lo que hizo fue apretarlo para no dejarme, el niño empezó a llorar. Ahí fue cuando empezó con una actitud ofensiva y con furia”, añadió.

Pérez aseguró que le reclamó a Condia para que no se metiera con el niño, pero este le respondió con golpes y ocasionó que se cayera y se lesionara los tobillos.



“Después, de tantos golpes que me dio en la cara, yo me intentaba esconder y en defensa sacaba las manos. Yo no lo golpeé, yo me defendí”, dijo la esposa del alcalde, quien afirmó que no es la primera vez que el hombre la golpea.



Según la versión de la mujer, logró levantarse y se fue a esconder a una habitación, pero Condia forcejo la puerta para seguirla golpeando, por lo que volvió a caer y quedó desgonzada, sin fuerzas.



De otro lado, acerca de las acusaciones de que tiene problemas con el alcohol, la mujer manifestó: “En ningún momento él puede decir que yo me la paso tomando. Hasta dónde el poder lo puede enceguecer para limpiar su nombre. Es absurdo que diga que necesito un tratamiento psicológico”.



“Pretende ensuciarme en toda esta situación, para quedar bien ante su sociedad y los medios. Yo me siento desprotegida, él es quien manda en absolutamente todo. Yo ya puse mi denuncia y esperaré que siga mi proceso, las cosas no son como él las comenta”, añadió.



Pérez agregó que es absurdo que él diga que quiere recuperar a su familia: “Hasta donde le llega a él intentar mostrarse como quien quiere y ama. Si él quisiera a su familia no haría la cantidad de cosas como las que ha venido haciendo”.



La primera dama de Sogamoso indicó sentir miedo por la situación que afronta, pues hay mucha gente que le cree a Sandro Condia y en la calle, aseguró, la han irrespetado.



