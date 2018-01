Tras la guerra, avanza regreso de familias a El Congal, en Caldas 

El posconflicto ya es una realidad en el departamento de Caldas. Como prueba de esto, está la vereda El Congal, en el municipio de Samaná, en el Magdalena Medio.

Por eso, el 1 de febrero la Gobernación de Caldas se presentará ante un juez en Pereira para explicar cuáles son los avances de la sentencia que ordena el retorno de los habitantes a esa vereda.



Y es que esta comunidad sufrió por cuenta de grupos paramilitares y del Frente 47 de las Farc, que estaba al mando de Elda Neyis Mosquera, alias Karina. Pero ahora, más de 10 años después, poco a poco están volviendo a sus hogares.



Entre 1998 y 2006 la vereda quedó casi inhabitable. La mayoría se marchó por obligación y por temor. Además de la quema de casas que efectuaron los grupos de la zona, el pueblo se convirtió en un peligro para caminar, ya que estaba lleno de minas. 54 familias se marcharon.



Los primeros que se atrevieron a volver no encontraron más que maleza. No quedaba nada, casi que tuvieron que comenzar de cero. Pero el panorama que aquél entonces es otro al que se vive actualmente, ya que la presencia de las autoridades ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes.



Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del departamento de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita Gutiérrez, quien comentó que actualmente son 23 familias las que regresaron a El Congal, y se espera que a finalizar el 2018 sean más de 50.



“De nuestra parte hemos avanzado tanto que hemos garantizado las medidas de seguridad para la gente que retorna al Congal. La Gobernación de Caldas ha hecho una inversión importante y cuantiosa, ha garantizado que las vías de acceso ya estén listas y hoy tenemos un diseño importante y valioso en torno a lo que tiene que ser el poblado de El Congal”, aseguró el funcionario.



Que las familias hayan retornado es un trabajo entre la administración municipal, departamental y el Gobierno Nacional. A eso se suma la rama judicial, ha permitido, por medio de fallos, garantizar la restitución de tierras y la seguridad de las personas.



Actualmente el 99.9 por ciento de la vereda está libre de minas, de acuerdo con la certificación del Ministerio del Interior. Para ello se invirtieron unos $1.450 millones y se contó con el trabajo del Ejército Nacional.

Es un tema muy importante y muy valioso. Tenemos que garantizar que en el posconflicto se garantice una reparación integral a las víctimas FACEBOOK

TWITTER

Pero no solo se trata del desminado, comentó el secretario. También está en juego la seguridad de las personas, la atención a salud, el accedo a la educación y a los servicios públicos. Para ello se cuenta con unas inversiones cercanas a los $10.000 millones.



“Es un tema muy importante y muy valioso. Tenemos que garantizar que en el posconflicto se garantice una reparación integral a las víctimas”, afirmó Piedrahita.



Aunque no todas las familias quisieron regresar, debido a que ya estaban estables en su nuevo lugar y no querían volver a desplazarse, por medio de la academia se estudia una manera de repararlos y de no revictimizarlos.



MANIZALES

En Twitter: @ElTiempoCafe