‘A comienzos de junio esperamos iniciar las obras del cable aéreo’

Las obras de construcción de la primera línea del Megacable de Pereira se iniciarían a comienzos de junio próximo y se espera que esté listo para darlo al servicio a finales del 2019.

Esa es la meta personal del gerente del proyecto, Juan Guillermo Ángel, quien afirmó que aunque los habitantes de la ciudad no han visto aún obras físicas, la construcción del teleférico se inició desde el mismo momento en que se adjudicó el contrato a la unión temporal que se ganó la licitación pública en el 2017.



“Sí usted me dice: ¿Ya están haciendo excavaciones? No las estamos haciendo porque estamos pendientes de permisos. Hoy en día hay que tener permisos arqueológico, urbanístico, vial y otros”, comentó Ángel.



Una vez se tengan todos los permisos se iniciarán los trabajos para instalar la primera pilona del sistema, la cual será, según Ángel, “la que requiera menores permisos”.



El primer cable aéreo de Pereira unirá la comuna Villa Santana y el centro de la ciudad ( parque Olaya Herrera), donde quedará ubicada la estación motriz del sistema. La Unión Temporal Megacable Pereira, conformada por la firma francesa Poma y empresas colombianas, ganó la licitación en diciembre del año pasado.



Mientras en Pereira las firmas nacionales asociadas a Poma revisan el trazado del cable desde el punto de vista topográfico y los estudios de suelos y de geotecnia, hace los diseños arquitectónicos finales y presenta los permisos que piden las autoridades, en Francia Poma construye las cabinas y el sistema electro-mecánico.



Desde la adjudicación del contrato de construcción el proyecto ha tenido unos cambios. El cable, de 3.400 metros de extensión -el más largo en zona urbana del país-, ya no tendrá 62 cabinas de ocho pasajeros sino 51 de 10 pasajeros. Serán menos cabinas, pero más grandes. El cable aéreo tendrá dos pilonas menos. El diseño del sistema ya está en fase tres.



Con respecto a la compra de predios, el gerente del proyecto explicó que el diseño busca que la mayor parte de la infraestructura se construya en terrenos de propiedad del municipio para evitar la adquisición de predios a particulares, lo cual disminuye los costos.