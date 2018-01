Cinco departamentos, en alerta por escalada violenta del Eln

Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Arauca se encuentran a la expectativa de lo que pueda pasar tras la interrupción en los diálogos de paz que adelantan el Gobierno y la guerrilla del Eln.

Tras más de 100 días de tranquilidad, este grupo guerrillero realizó alrededor de 6 ataques a menos de dos horas de haber terminado el plazo del cese al fuego bilateral. Golpes a infraestructuras petroleras y atentados contra miembros de la Fuerza Pública fueron los objetivos donde sufrieron Arauca, Boyacá y Norte de Santander.

Ataque contra oleoducto Caño Limón Coveñas, entre los departamentos de Arauca y Boyacá. Foto: Cortesía Ecopetrol

Líderes sociales y autoridades hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se vuelvan a sentar a la mesa las delegaciones de ambos bandos en Quito, Ecuador, y no dejar que se acabe el proceso.



En Arauca, la población de ese territorio manifiesta que siente temor por los actos terroristas, los cuales, indican, demuestra la falta de unidad de mando en el grupo armado, al tiempo que significa regresar a lo mismo de antes.



“Volvimos a los errores del pasado, a la argumentación de las balas y de la hostilidad como el mecanismo para imponer ideas e idearios. Lo lamento como araucano y gobernador de un departamento que ha sufrido todas las inclemencias, que le apostó a creer que el único mecanismo posible para garantizar una paz sostenible era el diálogo”, manifestó Ricardo Alvarado Bestene, Gobernador de Arauca.

La administración de ese departamento dejó claro que apoya las decisiones del Presidente en sus esfuerzos por buscar la paz, pero asegura que no puede dejarse a un lado la institucionalidad por la imposición de las balas.



Por su parte, en Chocó aún no se han reportado ataques por parte de este grupo armado ilegal. Sin embargo, ronda la incertidumbre y desde ya preparan posibles escenarios.



Abid Manuel Romaña, representante del foro interétnico Solidaridad Chocó, expresó que la gente está preocupada por la no continuación de los diálogos tras el cese al fuego porque en cualquier momento puede pasar algo en el departamento.



“Pedimos que de manera civilizada se retome el diálogo y se cumpla la agenda. Más que ataques a oleoductos o estructuras, aquí (Chocó) se pueden volver acciones que afecten la seguridad como desplazamientos, confinamientos, homicidios u otras acciones que atenten contra los derechos humanos”, contó

En algunos municipios se ha reportado paso de personas del Eln. “Hay gente atemorizada por reposicionamiento de las tropas y reactivación de las actividades en la zona”, manifestó, argumentando que hay una presencia importante de esa guerrilla en el territorio, con cuatro compañías en la parte Occidental, de la que hace parte Chocó.



Jhonar Mosquera, secretario del Interior de Chocó, expresó que tras un consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el pasado 2 de enero, se han venido preparando para el fin del cese de hostilidades.



“Se dieron instrucciones muy precisas a los altos mandos para que haya estabilidad en el orden público del departamento. Hacia el norte y hacia el sur hay mayor presencia de tropas del Eln y allí habrá especial atención en el pie de fuerza”, explicó el funcionario.



En los dos últimos meses se dispuso el aumento de 2.500 uniformados para llegar a un total de 8.000 efectivos que custodiarán las tierras chocoanas. Se espera que ese número sea suficiente para garantizar la seguridad del territorio.

Catatumbo pide no flaquear en negociación

Algunos líderes sociales y autoridades de Norte de Santander han manifestado su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de suspender la negociación con el Eln, porque esta pausa en los diálogos podría representar la reactivación de las acciones violentas de esta guerrilla, cuya injerencia armada se extiende en 26 municipios de este departamento.



Aunque el Ejército y la Policía se mantienen en alerta ante cualquier ofensiva por parte de esta organización subversiva, defensores de derecho humanos destacaron que en los 102 días de cese al fuego se experimentó una reducción sustancial de ataques y enfrentamientos, que se podrían disparar sino se retoman las conversaciones en Quito, Ecuador.

Ataque a oleoducto de Ecopetrol que afectó los ríos Catatumbo y Cubugón, en Norte de Santander. Foto: Cortesía Ecopetrol / AFP

“La posición de los líderes en Norte de Santander es una: respaldar la salida política a este conflicto armado que ha golpeado fuertemente a esta región. Con el cese del fuego muchas vidas se salvaron y pudimos evitar varias tragedias. Esta es la forma para que se sienta un desescalamiento del conflicto”, puntualizó Enrique Pertuz, director de la red departamental de defensores de derechos humanos de Norte de Santander.



Para evitar hostigamientos como la que se presentó el pasado miércoles, en zona rural del municipio de El Tarra, con una ráfaga de disparos dirigida a los uniformados, la Fuerza de Tarea Vulcano desplegó sus unidades e intensificó sus operativos para repeler alguna escalada violenta en este territorio fronterizo con Venezuela.

Carta del arzobispo de Cali

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, le recalcó al Gobierno Nacional la importancia de que se impulse un nuevo cese al fuego entre la Nación y el Eln.



El prelado dice que “en estas circunstancias, de vuelta al círculo vicioso, alguien tiene que romperlo y volverlo espiral de paz". Llamo al Gobierno y a su Ministerio de Defensa a poner la pausa de reflexión ante la agresión, antes de volver al uso de la fuerza sobre el Eln.



Como Obispo, rezo y guardo la esperanza de que las partes se acojan a un tercero, que bien podría ser la Iglesia y la Santa Sede, o alguno de los países que acompañan la Mesa de Quito, para convenir que se retorna y mantiene una voluntad de cese, dando oportunidad y palabra al nuevo equipo del Gobierno. Definir los términos, los de un nuevo pacto de un nuevo pacto de cese bilateral y sus mecanismos”.

Arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve. Foto: JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE

Señaló que las acciones del Eln tras anunciar que el 9 de enero se daba por terminado dicho cese al fuego, “no puede significar, en la semántica de la paz sincera, terminar un cese y volver a la violencia, que desnaturaliza la voluntad de paz, infla la coyuntura adversa a ella, desalienta a las víctimas y al pueblo colombiano, defrauda a la Iglesia y a la comunidad internacional”.



Espera que la mesa de diálogo en Quito, en Ecuador, trabaje con eficacia de propuestas y propósitos, “lo que lleve a hacer del cese del fuego, pedido desde el inicio de las conversaciones por el Eln y ahora iniciado, la condición justa para llegar a un acuerdo justo”.



El sacerdote Arnulfo Mina vicario general de la Diócesis de Tumaco, municipio azotado por las bandas criminales, el narcotráfico y disidentes guerrilleros y cultivos ilícitos, dijo que "nosotros vemos con mucha desesperanza el nuevo escenario porque teníamos toda la ilusión de que continuarían las conversaciones y se renovaría el cese al fuego bilateral”.



Anotó que todos los colombianos quieren la paz; “nos entristece mucho que el Gobierno se haya levantado de la mesa de negociaciones en Quito, pero tenía sus razones”.

Nos entristece mucho que el Gobierno se haya levantado de la mesa de negociaciones en Quito, pero tenía sus razones FACEBOOK

TWITTER

“Lo que todos queremos es que se acaben esos atentados, pero si hay voluntad de parte y parte, que haya entonces un cese al fuego y que ojalá se llegue a una paz estable y duradera para todos los colombianos que tanto necesitamos”, recalcó el padre Mina.



En Cauca, autoridades como el gobernador de departamento, Óscar Rodrigo Campo, así como algunos alcaldes entre ellos, el de Corinto, Édward García, afirmaron que el cese bilateral es esencial, pues esta región ha sido una de las más golpeadas por la violencia. Según el alcalde de Corinto, “mientras no ataquemos las causas que generan el conflicto, no lo vamos a superar. Todos se quieren tomar la foto, pero no hay compromiso por parte del país, todo debe ser coyuntural, nadie piensa en el mediano y largo plazo, los funcionarios que toman las decisiones siempre piensan en el ahora”.



García agregó que para llegar a un acuerdo, es necesario el diálogo y nunca la fuerza.

El cese al fuego con el Eln finalizó el pasado 9 de enero. Foto: Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

“Nos falta superar la urgencia y avanzar más en la periferia, más allá de lo que pasa en las grandes ciudades y centros de votación, nuestros municipios siempre serán olvidados; sin embargo creo que la única solución es el dialogo y no la imposición de la fuerza por un ideal, que lo único que trae es muerte y desesperanza”, sostuvo el mandatario local.



Municipios como Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío y todos los que conforman esta zona del departamento, también han sido golpeados por el conflicto, donde funcionarios de estas alcaldías se unieron a las voces de los mandatarios regionales y de la Iglesia para que el Eln y el Gobierno se sienten de nuevo, para consolidar de una vez por todas la paz anhelada con ese grupo guerrillero, dejando atrás, los ataques, homicidios y secuestros que siguen desangrando al Pacífico colombiano.





