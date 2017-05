Eps retrasa medicamento a paciente con cáncer en Santander

A sus 55 años, Teresa Pamplona, oriunda de La Caldera, municipio de Confines, Santander, fue diagnosticada con cáncer gástrico, enfermedad que hace seis meses le ha sido tratada por parte de la Eps SaludVida. Sin embargo, pese a que se ha deteriorado su estado de salud, hace dos meses la entidad no le suministra los medicamentos que requiere para su tratamiento.

“La señora tiene su diagnóstico de cáncer gástrico que necesita ser tratado y es la misma historia de siempre. El médico le pide su protocolo, le piden la atención que ella requiere y no se la dan”, aseguró Nury Villalba, directora de la Fundación Esperanza Viva.

La representante explicó que para que la paciente pueda acudir a las consultas médicas le es necesario dirigirse desde la vereda en que reside hasta Bucaramanga, un trayecto que además de largo, es tedioso debido a su deteriorado estado de salud.



“La Eps no le está asumiendo el gasto de transporte, estadía y alimentación, cosa que debería hacer porque además a ellos los beneficia la ley la 1384 de 2010”, indicó Villalba.



Ante la negativa de la entidad de salud para continuar con el tratamiento, que consistía en seis sesiones de quimioterapia, y de las cuales solo se le realizaron cuatro, la familia de la paciente se vio en la necesidad de interponer una acción de tutela, cuyo fallo le ordenó a SaludVida “proceder de manera inmediata y autorizarle el medicamento”. Sin embargo, estos aún no le han sido suministrados a Teresa Pamplona.



“Siempre que yo voy a Bucaramanga ellos me dicen que no, que no le pueden dar eso porque ellos ya no tienen nada que ver con los que dan la droga. En el hospital le dieron una droga de la tercer quimioterapia que le dieron a ella, y esa droga se le debe al hospital porque Salud Vida no la ha devuelto”, dijo Carlos Pamplona, hermano de la paciente, quien aseguró que han sido reiteradas las ocasiones en que se acerca a la entidad para recibir el medicamento pero no se lo han entregado.



Entre tanto, la directora de la Fundación Esperanza Viva hizo un llamado a SaludVida para que preste la debida atención a la paciente con el fin de prevenir una posible recaída.



“Es absurdo porque si la Eps hace un gasto de medicamentos de alto costo, lo ideal es hacerlo continuado para que el paciente no tenga recaídas o situaciones que generen nuevos gastos que son todavía mayores que el tratamiento en sí”, dijo Nury Villalba.



