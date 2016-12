Buscan salidas a crisis de EPS en Quindío

Los usuarios de varias EPS en el departamento siguen siendo los más afectados por la falta de atención en algunos centros asistenciales.

Esta semana, un grupo de padres de menores que en su mayoría padecen cáncer y otras enfermedades, se reunieron en la fundación Lazo Rosa para denunciar la falta de tratamientos médicos, citas y procedimientos que tienen que soportar sus familiares.

Germán Usma, padre de uno de los menores pidió que no dejen morir a su hijo. “Yo he presentado tutelas, incidentes de desacato y he ido a donde me han dicho, con tal de que atiendan a mi hijo y no ha sido posible”.

Y agregó que los centros asistenciales en la región no son suficientes para los pequeños enfermos. “El secretario de Salud del Quindío (César Rincón) se comprometió a rehabilitar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del San Juan de Dios y nos dijo que nos adoptaba como hijos, pero qué mal papá es, solo palabras y nuestros niños se nos están muriendo”.

Precisamente el área pediátrica es una preocupación en la ciudad. La IPS Esimed de Armenia, que presta los servicios de urgencias a usuarios de Cafesalud, informó el cierre de servicios de cuidado básico, intermedio e intensivo neonatal y obstetricia en las sedes de Armenia. Sin embargo este jueves reveló que reversó la decisión tras la solicitud de las autoridades del departamento.

Según el gerente de la IPS, Jhonnier Ocampo, esa decisión no se debía a la falta de pago de Cafesalud, como se especuló en el departamento, sino a una reorganización interna de la IPS que iba a concentrar sus servicios de pediatría en Pereira.

“No era por falta de pago ni cartera, se quería fortalecer la sede de Pereira. Sin embargo por solicitud de Gobernación, Alcaldía y demás hablamos con la sede nacional para que no se quedara la ciudad sin nada y aceptaron”, dijo Ospina.

La IPS Esimed había dado a conocer una carta donde le informa a Cafesalud del cierre de servicios de cuidado básico, intermedio e intensivo neonatal y obstetricia en las sedes Esimed Armenia y clínica El Prado segundo piso. La carta firmada por Sergio Augusto Vélez Castaño, representante legal de Estudios e Inversiones Médicas S.A., Esimed señalaba que el cierre de servicios será a partir del 1 de enero de 2017.

Al lado de Esimed, se encuentra ubicada la Corporación IPS Eje, que también presta servicios médicos a la mayoría de usuarios de Cafesalud en Armenia y otros municipios del departamento. Los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos y otros funcionarios continúan en jornada de “dignificación permanente” y no están prestando servicios de primer nivel como citas de medicina general, odontología y procedimientos menores.

Los profesionales decidieron dejar de prestar los servicios temporalmente desde hace más de ocho días pues las directivas de la EPS les manifestaron que solo les cancelarían el 15 por ciento del salario que les adeudan del mes de noviembre.

El secretario de Salud del departamento, César Rincón, aseguró que se están haciendo acercamientos con los directivos de Red Salud Armenia, para atender a los pacientes del régimen contributivo afiliados a esta entidad.

Mientras que el secretario de Salud de Armenia, Fernando Vivas presentó una propuesta para solicitar ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, la atención priorizada a la problemática que se registra en esta capital, y que podría ocasionar una eventual emergencia hospitalaria.

De otro lado, la presidenta de la Fundación Lazo Rosa, Julieth Tejada denunció nuevamente la falta de atención médica, que se ha mantenido a lo largo de este año, especialmente con pacientes de Cafesalud, “hay pacientes que llevan más de cuatro meses sin atención, tenemos casos en el que cáncer ha hecho metástasis por falta de quimioterapias y medicamentos. Tenemos niños que aún con fallos de tutela y desacatos a favor, la EPS no cumple con los tratamientos”.

Tejada dijo que según cifras de la Secretaría de Salud del departamento, son 463 pacientes (adultos) de Cafesalud que están pendientes de atención. Y que según Oncólogos de Occidente, se atienden a unos 50 niños, de estos hay 31 que son apoyados por la Fundación Lazo Rosa.

Maira Alejandra Muñoz, madre de una menor de 6 años con cáncer y que reclama atención contó que su hija requiere una quimioterapia urgente “la doctora dijo que era de carácter urgente hace más de ocho días y nada, en estos momentos ella está en crisis”.

Y agregó que “los niños están esperando hace más de mes y medio una cama para un tratamiento, son 12 camas en Manizales para todo el Eje Cafetero, y dicen que no hay medicamentos. Como padres luchamos lo que más podemos, pero son pañitos de agua tibia”.

ARMENIA