Ocho toneladas de ayudas para Mocoa ya están listas en Bucaramanga

En las sedes militares y la Universidad Industrial de Santander (UIS), personal experto sigue recibiendo las ayudas de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga para los damnificados por las avalanchas en Mocoa (Putumayo).

El general Helder Giraldo, comandante de la Quinta Brigada, precisó que hasta la noche de lunes se habían recolectado cerca de ocho toneladas de elementos que fueron donados en las guardias de las unidades militares locales.

“La necesidad supera cualquier circunstancia y la invitación a la comunidad es que done ropa nueva, agua en botella, enlatados y alimentos no perecederos”, agregó el oficial.



No tener tiempo ni vehículo para llevar hasta los puntos de recolección los donativos no es excusa para no ayudar a las decenas de damnificados en Mocoa (Putumayo): la Quinta Brigada puso a disposición el parque automotor de la institución para recoger insumos en viviendas, edificios, oficinas o donde dispongan los donantes.

La invitación a la comunidad es que done ropa nueva, agua en botella, enlatados y alimentos no perecederos”, FACEBOOK

TWITTER

El Ejército habilitó en Bucaramanga el número de celular 3173678162, en el que un oficial coordinará el envío de un vehículo a cualquier lugar del área.



La Universidad Industrial de Santander (UIS) también tiene un punto de acopio en su entrada principal, en la que se reciben donaciones de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. De igual forma, en la sede UIS Bucarica, situada en la carrera 19 #35-02, frente al Parque Santander, se pueden entregar ayudas.



Además, los donativos se pueden dejar en la Facultad Salud UIS, ubicada en la carrera 32 #29-31, al lado del Hospital Universitario de Santander, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

En Santander se está recibiendo ayuda para los damnificados de la avalancha en Mocoa. Foto: Jaime Moreno/EL TIEMPO

Las primeras toneladas de ayuda se enviarán este martes en un avión hércules de la Fuerza Aérea, que hará el trayecto de Bucaramanga a Mocoa.



Por otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres habilitó las siguientes cuentas para transferencias de dinero: cuenta de ahorros No. 309-021012, del Banco BBVA, y No. 021666888, del Banco Davivienda.

BUCARAMANGA