Envían a prisión al alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez

Con medida de aseguramiento intramural fue cobijado el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

La decisión la tomó el Juez Cuarto Penal Municipal de Armenia, pese a que el abogado del burgomaestre controvirtió las pruebas presentadas por la Fiscalía.



No obstante, la defensa apeló la decisión y un juez de segunda instancia decidirá si Álvarez recupera su libertad. Mientras tanto, deberá ser enviado a la cárcel San Bernardo de Armenia o Peñas Blancas de Calarcá. Tras su captura el pasado domingo 29 de abril, el alcalde permanecía detenido en los calabozos del Palacio de Justicia de la ciudad.

Para el juez, con los interrogatorios aportados por la fiscal, Adriana Estrada, se evidenció “cómo empezaron a maquinar para que nadie detectara qué pasaba con el dinero de los armenios y necesitaban una persona buena y honesta como el doctor Carlos Mario, para nadie es un secreto su calidad morales, pero, como lo vimos en el video, firmó los pagarés”.

Horas antes, el abogado Iván Cancino manifestó durante su defensa que pese a que los pagarés fueron firmados por el alcalde, no se trataba de coimas como lo hicieron creer, pues el video ni siquiera tenía audio y fue grabado para constituir una prueba contra el mandatario.



“Si (Francisco Valencia) dijo que dio 6.000 millones de pesos por qué solo aparecen 4 pagarés por 1.000 millones cada uno, dónde están los otros 2.000. Por qué no tiene listados de los líderes comunales a los que supuestamente se les entregaron los dineros, por qué no hay recibos de transporte ni alimentación de esos recursos, ni nada”.

Cabe recordar que Álvarez no aceptó cargos y dijo “soy inocente de lo que se me acusa y espero que la justicia triunfe”. En este caso conocido como el ‘carrusel de contratos de las obras de valorización’ se ha capturado a una docena de personas entre funcionarios públicos de Armenia y contratistas de Medellín.



Según la Fiscalía, el detrimento patrimonial sería de al menos 14.226 millones de pesos hasta la fecha; recursos que salieron de los 110.000 millones de pesos invertidos en dos contratos para obras de mejoramiento, y que fueron financiados con la contribución de valorización.



Cabe resaltar que recientemente la Procuraduría regional del Quindío le pidió al Concejo de Armenia que le certifique cuáles fueron los concejales que en 2014 votaron a favor del proyecto de acuerdo presentado por Luz Piedad Valencia y que revivió este cobro en el municipio. Para esa época, el esposo de la mandataria ya negociaba con el contratista Fernando Díez Cardonaan en proyección.



