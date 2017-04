Enviado del papa Francisco celebrará una misa en Mocoa

Este jueves 6 de abril, a las 10:00 de la mañana, monseñor Ettore Balestrero, representante del papa Francisco en Colombia, ofrecerá una misa en memoria de las víctimas de la tragedia de Mocoa y en solidaridad con sus familiares y otros dolientes. Será en la catedral de San Miguel Arcángel de la capital del Putumayo.



Monseñor Balestrero, nuncio apostólico en el país, estará acompañado de todos los sacerdotes de la diócesis de Mocoa y de una nutrida concurrencia.

“Desde el domingo he intentado ir a Mocoa, pero no he encontrado los medios. Ese día hablé con el Santo Padre y por eso él hizo una oración por las víctimas desde el Vaticano, en el Ángelus del mediodía. Luego me dijo que fuera personalmente”, expresó el obispo italiano y añadió:



“Voy a expresar la caricia y la cercanía del Santo Padre, su oración por las víctimas y su solidaridad con todas sus familiares y con los que están sufriendo, y a agradecerles a todos los que se están comprometiendo con esta situación”.

Después de la celebración litúrgica, Balestrero visitará varios albergues que son atendidos por sacerdotes y se reunirá con un grupo de damnificados. También hará presencia en varias parroquias que resultaron afectadas tras la avalancha.



