'Me defenderé de todas las acusaciones': Alcalde electo de Cartagena

El alcalde electo de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, desestimó los cuestionamientos que le han hecho por los apoyos recibidos y por las denuncia del Procurador sobre su presunta inhabilidad.

Segun Gurrea Varela, su administracion tendrá una sola voz y señaló que no será títere de ningún político.

¿En su gabinete habrá personas de los grupos políticos que lo apoyaron?



Desde antes de las elecciones he pensado en varios nombres de personas con calidades para que me acompañen en el gobierno, y tengan la seguridad que no nombraré a ninguna persona que se encuentre en cualquier clase de líos o que esté cuestionada en la ciudad ni investigada.



Tendré un gabinete de lujo y para ello me haré acompañar de la Esap para revisar a detalle cada una de las hojas de vida. Mis acompañantes serán personas probas y sin ninguna tacha.



La Procuraduría insiste en que está inhabilitado y que no debe posesionarse. ¿Qué dice al respecto?.



Este es un tema que ya pasó es hizo tránsito a cosa juzgada. Además, quien conoce el derecho administrativo sabe que el Consejo de Estado no es la entidad a la que le compete conocer este tema. Sin embargo, tengo que decir que me defenderé de todas estas acusaciones.

No seré títere de nadie FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tiene que decir sobre los apoyos que recibió de personas que han sido juzgadas y halladas responsables de diversos delitos?



Recibí el apoyo de más de 72 mil cartageneros y sólo quieren mirar el lado oscuro de las cosas. Tengo que decir que en este gobierno habrá total autonomía e independencia. Aquí lo que falta es autoridad y nadie me impondrá nada por el hecho de haber votado el pasado domingo. No seré títere de nadie.



¿A qué apostará su gobierno?



En Cartagena habrá autoridad. Seremos el primer Policía de Cartagena, Desde el mismo viernes vamos a hacer operativos. Brindaremos de herramientas a Distriseguridad, porque no se justifica que sea una entidad que esté inoperante y que no le aporta un peso a los entes de seguridad. Necesito que el Presidente, que los medios de comunicación nacionales nos ayuden, que sean unos amigos de la ciudad y así poder salvar a Cartagena. Aquí mismo, en la Plaza de los Coches la prostitución y la venta de drogas nos está azotando muy duro, delante de los ojos de todo el mundo. Por eso crearemos la Secretaría de la Seguridad.



En Cartagena existen 21 bandas criminales conformadas por jóvenes menores de 18 años, que en su mayoría no tienen nada que hacer después de graduarse de bachiller. Son 12 mil muchachos que se gradúan anualmente de bachilleres y sólo ingresan 260 a la universidad de Cartagena, por eso tenemos que crear la Universidad Distrital de Cartagena.



CARTAGENA