Minvivienda hace corte de cuentas a construcción de viviendas en Mocoa

Ante las dudas que tienen los habitantes de Mocoa sobre la reconstrucción de su ciudad, el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, accedió a responder algunas de las preguntas de los habitantes y a precisar los puntos sobre los que hay discusión.

1. ¿Por qué ha sido la supuesta demora en la construcción de viviendas?



Desde el primer momento en que sucedió la tragedia, el Gobierno Nacional volcó todos sus esfuerzos en la consecución de predios y del dinero para la construcción de las viviendas. Se han presentado acontecimientos que han dificultado el normal desarrollo de la obra, entre otros la lluvia, la consecución de las zonas de manejo de escombros y material de excavación, pero la reconstrucción se ha dado de manera exitosa, cumpliendo el cronograma, los plazos y garantizando los recursos y predios. La primera fase, de 300 viviendas, se va a entregar en este gobierno.



2. ¿Todos los damnificados van a tener vivienda?



Todas las personas que cumplieron con el requisito de incorporarse en el listado de damnificados van a tener vivienda. No hay riesgo de no entregar las viviendas. La plata se le gira al constructor en el momento en que se escritura y se entrega la casa. Son las casas gratis más grandes que ha entregado el Gobierno Nacional, son sismorresistentes, y los materiales son de muy buena calidad.



3. ¿Cuándo podrán habitarse las primeras 100 viviendas?



Las primeras 100 familias beneficiarias podrán disfrutar de estas una vez se efectúe la entrega material del inmueble. Aquí no hay amiguismos, y las primeras casas se entregaron de acuerdo con la priorización de vulnerabilidad.



4. ¿Hasta cuándo entregarán los subsidios de arrendamiento?



Según la información suministrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entrega del subsidio de arriendo se hará hasta que se entreguen de manera formal y física las soluciones de vivienda a los hogares beneficiados que demuestren haber sido propietarios o poseedores de una vivienda afectada total o parcialmente.



5. ¿Las casas se entregarán con servicios habilitados?



Hemos logrado también asegurar todo lo que tiene que ver con las redes domiciliarias y la prestación de los servicios, para que no vayamos a tener ningún inconveniente con las personas que van a empezar a vivir ese proceso. En cuanto al acueducto, hemos avanzado mucho, y logramos conseguir $ 28.074 millones, que están disponibles y en ejecución.



6. ¿Por qué la demora en la bocatoma?



La bocatoma existe, está perfectamente bien, y estamos haciendo todo lo necesario para que esa estructura la podamos utilizar lo más rápido posible. Hemos tenido algunos atrasos porque el resguardo indígena estaba impidiendo la ejecución de las obras, y ahora estamos llegando a un consenso. En cuanto al Plan Maestro de Alcantarillado, tenemos los recursos necesarios. Ya firmamos con el BID un crédito de 30 millones de dólares, que equivalen a 91.200 millones de pesos, y esos recursos están listos para seguir siendo invertidos.



7. ¿Con estas obras se está generando empleo para las personas de la región?



Hemos hecho todo lo necesario para generar empleo y desarrollo en la región, porque también hay que tratar de sacar un beneficio de las dificultades, porque esto ayuda a generar valor agregado, crecimiento económico, y ayudamos a sembrar la paz.



8. ¿Los propietarios de lotes que no están en la lista de beneficiarios serán atendidos?



No existe una norma que ampare la reposición de lotes, solamente la protección del derecho fundamental a la vivienda digna.



9. ¿Qué tipo de ayuda habrá para quienes conservaron su casa pero siguen viviendo en zona de riesgo?



Las personas que están recibiendo subsidio de arrendamiento de la UNGRD no deberían estar habitando las viviendas que se encuentran en zonas de no habitabilidad. La finalidad del subsidio es que las familias puedan sufragar el arrendamiento en una zona segura. Desde la Alcaldía se debió ordenar la evacuación de dichas viviendas.



EL TIEMPO*

* Concepto y redacción editorial: Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.