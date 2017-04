Polémica por condecoración a exprocurador Ordoñez en Bucaramanga

Una fuerte polémica se suscitó luego que durante una sesión desarrollada el pasado lunes, la Asamblea de Santander aprobara la proposición hecha por un grupo de diputados, en cabeza de Ángela Hernández, que planteaba la entrega de la condecoración Luis Carlos Galán al exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado, natural de ese departamento.

El documento de la propuesta señala que “se busca exaltar la labor que ha desempeñado, y la cual se ha destacado para el avance y desarrollo de nuestro país”

Roberto Schmalbach, miembro de la Corporación, rechazó tajantemente la iniciativa señalando que "no está de acuerdo que se le entregue a este personaje tan cuestionado esta condecoración que hace honor a un importante personaje nacional".



El diputado también manifestó su indignación por la forma en que fue usado su nombre para presentar la proposición pese a haber expresado su desacuerdo con la condecoración a Ordóñez Maldonado, por lo que acudirá a mecanismos legales, como una acción de tutela, para que se cambie el documento.



"Esto es un deshonor que la Asamblea decida entregarle ese reconocimiento por el simple hecho de ser santandereano, además deben reunirse unas cualidades que el señor Alejandro Ordoñez no las tiene”, agregó Schmalbach.

Aún no se conoce la fecha en la que se haría entrega de la distinción, que fue aprobada por 11 de los 16 diputados, la cual depende del aval que dé el exprocurador.



Semanas atrás la misma polémica se desató en la ciudad de Medellín, en la que ex jefe del Ministerio Público iba a ser condecorado con la Orden de la Antioqueñidad y nombrado como un “hijo adoptivo” de ese departamento.



Sin embargo, no le fue posible recibir este reconocimiento que se le otorga a personajes no nacidos en esa región que hayan "hecho aportes trascendentales a su desarrollo en el sector público, privado, cultural, deportivo y social, con un tiempo de desempeño en la región no menor a dos años”, algo que para la Asamblea de Antioquia, no aplicaba para Ordoñez.



Tras la negativa, recibió en su lugar un collar de arepas, un carriel y un sombrero arriero, que le fue entregado por un grupo de personas en un restaurante de Medellín.



BUCARAMANGA