Con entrega de títulos inicia el renacer de Salaminita

03 de agosto 2017 , 08:21 a.m.

A sus 82 años, Martina García Cantillo volvió a bailar, el martes pasado, como lo hacía en las fiestas patronales de la Virgen del Rosario en Salaminita, corregimiento de Pivijay (Magdalena), que hace 18 años fue arrasado por los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas.



El motivo de su alegría y la de otras 35 víctimas de Salaminita fue la entrega de los títulos que los acreditan como propietarios de los predios que tuvieron que abandonar por miedo y que permitirá iniciar el proceso de reconstrucción del pueblo donde la mayoría nació y crió a sus hijos.

“Me siento súper alegre y agradecida. Espero que Dios nos bendiga con una buena mano como la que tenemos aquí, que no nos pase nada y que me hagan mi casita que no la tengo. Apenas la hagan soy la primera que voy a llegar a Salaminita”, dijo Martina, mostrando el título de su predio.

Martina García muestra el título que la acredita como propietaria del predio que tuvo que abandonar hace 18 años por la presión de los 'paras'. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO



La tarde del 7 de junio de 1999, un grupo de 30 paramilitares, al mando de alias ‘Esteban’, llegó a Salaminita en un camión y obligó a los habitantes a reunirse frente a la tienda de Belisario Bocanegra. Allí, delante de los asistentes, asesinaron con tiros de fusil a la inspectora de Policía, María del Rosario Hernández, y a los campesinos Oscar Barrios y Carlos Cantillo. Esa masacre ocasionó el éxodo masivo del pueblo. Meses después los paramilitares destruyeron las casas con una retroexcavadora.

Esperanzados

Al acto de entrega de los títulos de propiedad, que se llevó a cabo en el auditorio de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, de Pivijay, los antiguos pobladores de Salaminita llegaron vestidos con camisetas verdes. Antes del evento hicieron una parada en donde estuvo el pueblo, colgaron una pancarta en la que se leía ‘Aquí renace Salaminita’ y a lado y lado de la carretera pusieron banderas blancas.



José Berbén y Lesa Meza, líderes del proceso de Restitución de Tierras de Salaminita, agradecieron a las distintas instituciones el acompañamiento que les han brindado durante el proceso y les pidieron a la Unidad de Restitución de Tierras celeridad en la etapa administrativa de los 12 predios del centro poblado que se encuentran pendientes de ser incluidos en el registro de tierras despojadas y abandonadas, lo mismo que al Juez Segundo del Circuito de Restitución de Tierras en la etapa judicial de los 16 predios de las veredas La Suiza y El Jardín.



“Este importante evento significa para nosotros devolvernos la dignidad arrebatada por el conflicto armado y pasar de víctimas a sobrevivientes, que luchamos por recuperar nuestro territorio y nuestro proyecto de vida. Hoy vemos una luz al final del camino, la cual a pesar del olvido y el abandono nunca se apagó”, dijo Berbén.



La Comisión Colombiana de Juristas informó que el Tribunal Superior de Cartagena profirió el pasado 28 de julio el auto en el que comisiona al Juez Segundo Civil de Restitución de Santa Marta para que lleve a cabo la entrega material de los predios, cuya fecha está pendiente por definir. Para esto se solicitará el acompañamiento de la Fuerza Pública.

Los hijos de María del Rosario Hernández, inspectora de Policía asesinada, recibieron una placa conmemorativa en homenaje póstumo a su madre. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO

La redención

Ahora lo que sigue es la reconstrucción de las viviendas, el colegio, el puesto de salud y la casa de la memoria en el centro poblado, la implementación de proyectos productivos y el diseño y puesta en marcha del plan retorno.



“Construir nos obliga a todos a ponernos de acuerdo y eso es Salaminita, es ponernos de acuerdo para construir lo que la guerra acabó, lo que la guerra arrrasó y para eso la comunidad no puede estar sola (…) La Fuerza Pública, el Departamento, la Alcaldía, el Ministerio Público, todos estamos jalando para una misma dirección: construir Salaminita”, dijo el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal.



La embajadora de Suecia, Marie Andersson, quien ha apoyado el proceso de restitución de tierras, les entregó una placa conmemorativa a los cinco hijos de María Hernández, la inspectora de Policía asesinada, y manifestó su alegría por hacer parte de este homenaje y reconocimiento a las víctimas de Salaminita por tantos años de lucha por recuperar su pueblo.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Enviada especial de EL TIEMPO

PIVIJAY (MAGDALENA)