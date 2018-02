Entregan predio a familias que ocupaban Vía Parque Isla de Salamanca

14 de febrero 2018 , 07:56 a.m.

Un total de 23 familias campesinas que desde hace dos décadas ocupaban de manera indebida 75 hectáreas con cultivos, construcciones y animales domésticos en la Vía Parque Isla de Salamanca, declarada área protegida en agosto de 1964, fueron reubicadas por la Agencia Nacional de Tierras en el predio Sinaí.



La entrega del predio, que fue comprado por la Agencia el pasado 24 de enero y tuvo un valor de 473.485.000 pesos, se oficializó el martes en un acto que se llevó a cabo en la sede Los Cocos de la Vía Parque Isla de Salamanca, al que asistieron el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, y la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda.

“El hábitat natural de los campesinos no son los Parques Naturales de Colombia, por eso es que la Agencia Nacional de Tierras hoy proveyendo este predio de 103 hectáreas para 23 familias, lo que está logrando es demostrarle al país que la tierra sirve para todo, incluso para la protección del medio ambiente”, dijo Samper.



Añadió que el predio que le entregaron a estas familias campesinas es apto para el cultivo, con el fin de que salgan del parque y poder proteger este importante ecosistema. “Esto es para solucionarle un problema a familias que llevaban décadas viviendo aquí adentro, no para los nuevos invasores. Para los nuevos invasores no habrá oportunidades, lo que tienen que hacer es salir de los Parques”, aclaró Samper.



La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, dijo que la Vía Parque Isla de Salamanca es un complejo de mangle fundamental para la biodiversidad de la región Caribe, que ha sufrido mucho por las acciones del hombre, la construcción de la vía Ciénaga - Barranquilla y la contaminación.



“Es un ecosistema que tenemos que conservar porque presta gran cantidad de servicios ambientales y es un pulmón para esta región. Este parque viene siendo afectado por las acciones del hombre y estamos recibiendo un apoyo inmenso de la Agencia Nacional de Tierras que nos está permitiendo el saneamiento de buena parte de áreas del parque que estaban siendo ocupadas e impactadas por familias que llevan aquí muchos años”, expresó Miranda.



La Vía Parque Isla de Salamanca fue declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA). Además, junto con el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa Marta, fue declarada en 1998 como Sitio Ramsar de importancia mundial, y en noviembre de 2000, como Reserva de la Biosfera por la Unesco.



