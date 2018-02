Alcaldía entrega nueva infraestructura de IED Rodrigo de Bastidas

08 de febrero 2018 , 06:08 a.m.

La larga espera de los cerca de 2.500 estudiantes y 60 docentes de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas de contar con nuevas instalaciones terminó ayer con la entrega de las obras de ampliación de la infraestructura física por parte del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez.



Esta obra se contrató, junto con el Instituto Magdalena, en enero de 2015, durante la administración del exalcalde Carlos Caicedo, con la firma SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones S.A.S. por 11.796 millones de pesos. La ejecución comenzó en febrero de ese año y tenía un plazo inicial de cinco meses.

Sin embargo, solo fue terminada tres años después, luego de cinco prórrogas, la adición de 2.243 millones de pesos y la suscripción de un nuevo contrato con la Unión Temporal IE Santa Marta 2017 por 9.812 millones de pesos debido a la declaratoria de caducidad del primero por los incumplimientos del contratista.



“Fue una obra en la que el contratista inicial quedó mal. Se le declaró el incumplimiento, se terminó el contrato, se retomó, se ajustó, se licitó otra vez y hoy (ayer) lo estamos entregando. Lo hemos dicho hasta la saciedad no va a quedar ninguna obra a mitad de camino, ninguna obra inconclusa”, dijo Martínez. El Instituto Magdalena se entregó el pasado 22 de enero.



Las nuevas instalaciones del Rodrigo de Bastidas cuentan con ocho aulas de clases para primaria y cuatro para preescolar, nueve salas de informática, un salón de audiovisuales con auditorio para 120 personas, un aula de química, un aula de física, ocho baterías sanitarias, cafetería, cocina equipada – comedor, áreas de almacenamiento de víveres, una sala de profesores y una oficina de rectoría, ambas con baño interno; 12 oficinas de atención a padres de familia, enfermería y psicología, biblioteca y una cancha multifuncional. Está pendiente la entrega de gran parte de la dotación que, según el Alcalde, se encuentra en licitación.



Durante la ejecución de las obras, los estudiantes de preescolar y primaria fueron reubicados en dos sedes arrendadas donde, según denuncias de los padres, estaban hacinados. Esto y los retrasos en los trabajos generaron varias protestas.



El presidente de la Junta de Acción Comunal de Bastidas, Juan José Vargas, dijo que no se sienten completamente satisfechos con la obra porque no soluciona el problema de hacinamiento. “Estas instalaciones son la parte administrativa y se acondicionaron ocho salones para los niños de primaria y cuatro para preescolar. O sea que estarían trasladando un solo colegio de los están alquilados y quedaría pendiente el otro”, expresó.



El Alcalde recordó que también están en construcción la nueva infraestructura del Inem Simón Bolívar y del Instituto Técnico Industrial sede Cundí y anunció que van a construir un megacolegio en Timayuí y tres nuevos colegios en los barrios Bastidas, Ondas del Caribe y en Pescaíto. En este último se va a demoler el John F. Kennedy para hacerlo completamente nuevo. Además, van a intervenir 30 colegios más.



