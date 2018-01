Después de 12 años, entregan colegio elefante blanco en La Dorada

Después de 12 años de espera, por fin fue entregado a la comunidad del municipio de La Dorada, Caldas, el colegio Juan Pablo II.

La primera piedra de la construcción fue puesta en 2006, pero solo hasta este miércoles fue inaugurado el colegio, que, según la administración de La Dorada y la Gobernación de Caldas, ya está listo para que funciones como una sede del Colegio Renán Barco.



De acuerdo con Javier Comash, director del noticiero Dorada 24, la entrega de la obra se retrasó por intereses políticos que no pensaban en el bien de la comunidad. Así como algunos casos de corrupción.



Para llegar a lo que el Gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, y el secretario de Educación, Fabio Arias, califican como la mejor sede de una institución educativa del departamento, y una de las mejores del país, tuvieron que pasar cinco alcaldes en La Dorada y una inversión que está cerca de los $10.000 millones.



El Juan Pablo II llegó a ser catalogado como un elefante blanco y una “vergüenza”, dijo Arias, quien agregó que ahora es un orgullo.



Esta vez se invirtieron cerca de $2.000 millones por parte de la administración municipal, y se espera hacer una nueva inversión para mejorar lo que hoy se tiene y construir una piscina y un auditorio.



Sin embargo, la ciudadanía está dividida. Mientras que unos están contentos con la entrega, otros tienen preocupación, pues afirmar que las bases de la edificación tienen problemas. Por este motivo las clases aún no se inician, pero, están buscando un acuerdo con sindicatos de maestros y padres de familia para comenzar lo más pronto posible.



Frente a los temores y a las dudas, la Gobernación fue enfática. Dicen que no hay nada de qué preocuparse y el colegio está en óptimas condiciones.



MANIZALES