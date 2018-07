Entregan ayudas humanitarias a damnificados por el invierno en San Gil

El municipio de San Gil, en Santander, avanza en la recuperación de su normalidad luego que el pasado jueves un torrencial aguacero desatara una emergencia producto del desbordamiento de varias quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado, que provocó la inundación de cuatro varios de la localidad, además de una vereda del sector rural.

Tras el evento, autoridades y organismos de socorro continúan sus laborales de limpieza y remoción de las zonas que terminaron cubiertas por el lodo y demás material que arrastró la creciente súbita de los afluentes.

Las autoridades reportaron 51 viviendas afectadas y varios vehículos dañados por las crecientes.



Las fuertes lluvias registradas la noche del jueves, dejaron como saldo trágico la muerte de un menor de edad, identificado como Johan Corzo, de 8 años, tras la caída de un muro en el polideportivo de esa localidad.



Y es que en esa localidad, considerada la capital turística del departamento, en cuatro horas llovió lo que en promedio llueve en 15 días. De acuerdo con el Ideam, el aguacero torrencial se presentó por una situación atípica de lluvias producto de una onda tropical que se registra en la zona andina.

Varios vehiculos fueron arrastrados por las crecientes. Foto: Archivo particular

En el Coliseo Lorenzo Alcantuz de ese municipio, el gobernador Didier Tavera Amado, entregó ayudas humanitarias a las familias damnificadas por la emergencia y reiteró que pese a la tragedia, la ciudad presenta un normal desarrollo en sus vías y actividades cotidianas.



"Esta tragedia fue sectorizada y afectó a cuatro barrios y una vereda, por fortuna no es todo el casco urbano, ni la zona veredal de San Gil. Si bien es un desastre que no se puede ocultar, que nos dejó un menor fallecido, 18 heridos, tres carros, tres viviendas totalmente destruidas y otros 17 carros averiados, la ciudad continúa su normal desarrollo. Es más, el único barrio que tiene dificultades aún es el Paseo del Mango", manifestó mandatario.



Aclaró además que el río Fonce no se desbordó y la emergencia se registró por las crecientes súbitas de las quebradas Las Ánimas y La Curiteña por desplazamiento en la parte alta de la vereda Los Pozos.



Las ayudas humanitarias entregadas por la Gobernación, comprenden frazadas, colchonetas y kits de alimentos, aseo y cocina.



De igual forma, el gobernador Didier Tavera reiteró que hasta el momento no hay ninguna campaña oficial de donación, porque la capacidad de respuesta ha sido suficiente por parte de los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal.



Enfatizó que primero hay que consolidar el censo con su respectiva caracterización para conocer realmente lo que las familias perdieron, y de esta manera sí emprender una campaña que pueda satisfacer las necesidades de los damnificados.



"Cuando las familias afectadas puedan retornar a sus viviendas, sí deberá cumplirse una campaña con donaciones inteligentes, de acuerdo con el censo y la caracterización y a través de las instituciones legalmente constituidas, porque muchas familias perdieron sus muebles, comedores, camas, electrodomésticos, y es ahí donde vamos a necesitar de la solidaridad de los santandereanos, de los colombianos, para que las ayudas sean eficientes", dijo el Gobernador.



Tavera Amado hizo un llamado a los sangileños para que acudan a los puestos de atención a recibir la vacuna contra la influenza y el tétano y evitar el brote de una epidemia por el barro y agua represada.



Más de 230 hombres y mujeres están al frente de las labores de limpieza y retiro de escombros. Las 30 máquinas amarillas dispuesta seguirán trabajando en el restablecimiento de los sectores afectados, que se espera puedan retornar a su normalidad a más tardar este lunes.



BUCARAMANGA